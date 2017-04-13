Maliye Bakanı Naci Ağbal: "17 Nisan'dan İtibaren Türkiye Gündeminin Birinci Sırasına Ekonomi...
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin birinci sırasına ekonomi oturacak.
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin birinci sırasına ekonomi oturacak. Ekonominin de iki temel ayağı olacak, bir reform, iki ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin geliştirilmesi. (Devam eden destek ve teşviklerin sonuçlarına ilişkin) Son derece olumlu gelişmeleri görüyoruz."
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