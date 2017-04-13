Maliye Bakanı Naci Ağbal: "16 Nisan Sonrası Dönemde Kurdaki, Faiz Oranlarındaki Gelişmeler,...
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "16 Nisan sonrası dönemde kurdaki, faiz oranlarındaki gelişmeler, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve Türkiye'ye gelecek sermaye bakımından kısa vadede olumlu etkiler görülecek.
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "16 Nisan sonrası dönemde kurdaki, faiz oranlarındaki gelişmeler, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve Türkiye'ye gelecek sermaye bakımından kısa vadede olumlu etkiler görülecek. Bu net. Piyasa da bunu istiyor. Türkiye'nin olumlu bir hikayesi olacaksa, bu olumlu hikayenin adı, referandum da 'evet' çıkmasıdır."
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