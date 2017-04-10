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Maliye Bakanı Ağbal: "Yaptığımız Hesaplamalara Göre Burada 350 Milyon Liralık Bir Maliyet Oluştu.
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Maliye Bakanı Ağbal: "Yaptığımız Hesaplamalara Göre Burada 350 Milyon Liralık Bir Maliyet Oluştu.

Maliye Bakanı Ağbal: "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu.

Maliye Bakanı Ağbal:

Maliye Bakanı Ağbal: "Yaptığımız hesaplamalara göre burada 350 milyon liralık bir maliyet oluştu. Şimdi biz bunu 30 Eylül tarihine uzatıyoruz, bu durumda yaptığımız hesaplamalara göre, bunun vergi gelirlerine net olarak 800 milyon civarında bir etkisi olacak. Ben inanıyorum ki bu mobilya, beyaz eşya ve ve konut sektöründe yapmış olduğumuz bu indirimler ekonomiyi genel anlamda canlandıracak, hem istihdam sağlayacak hem üretimi artıracak hem de piyasada yüzleri güldürecek ve bunun işaretlerini de alıyoruz. Bu bakımdan piyasada son dönemde başlayan canlanma artarak devam ediyor."

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Ekonomi, Mobilya, Eylül, Murat Erat