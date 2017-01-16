Maliye Bakanı Ağbal Soruları Yanıtladı: (1)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kurdaki dalgalanmanın konjonktürel olduğunu ve bir süre sonra etkilerini yitireceğini belirterek, "Bunda hükümet olarak aldığımız ve alacağımız kararlar etkili olacak." dedi.



Ağbal, "2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri"ne ilişkin düzenlediği basın toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Aralık ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin bir soru üzerine Ağbal, geçmiş yıllarda da aralık ayı bütçe açıklarının diğer aylara göre yüksek çıktığını belirterek, bunun temel nedeninin başta yatırım harcamaları olmak üzere, kamu kurumlarının hak ediş ödemelerini büyük ölçüde aralık ayında yapmaları olduğunu ifade etti.



Ağbal, "Bu sene aralık ayının geçen senelerdeki aralık aylarına göre, özellik arz eden bir yönü bulunmamaktadır." diye konuştu.



Bütçe açığının geçen yılın aralık ayında 18 milyar lira civarında olduğunu hatırlatan Bakan Ağbal, bu yılın aynı ayında ise açığın 27 milyar lira civarında gerçekleştiğini bildirdi.



Ağbal, "Özellikle 2015'te kararlaştırılan ama 2016'da ilk defa uygulamaya konulan harcama programları aralık ayındaki bütçe açığını yukarıya çekmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Önemli olanın yıl sonu için belirlenen bütçe açığı hedefinin gerçekleştirilmesi olduğunu anlatan Ağbal, gerek gelir, gerekse gider tarafında uygulamaya koydukları kararlar neticesinde bütçe açığı hedefini tutturduklarını kaydetti.



"Bütçeye ilişkin spekülasyonlar gerçeği yansıtmamıştır"



Bütçe açığının geleceği seviye konusunda yıl içinde farklı değerlendirmeler yapıldığını belirten Ağbal, "Bugün çok net bir şekilde görebiliyoruz ki bütün o yorumlar ve spekülasyonlar gerçeği yansıtmamıştır. Bunun arkasında hükümet olarak mali disiplin konusunda ortaya koyduğumuz yaklaşım önemli etken olmuştur." ifadelerini kullandı.



Faiz dışı fazlaya ilişkin verileri de paylaşan Ağbal, 2016'da faiz dışı fazlanın 21 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.



Bir başka soru üzerine Bakan Ağbal, 2017'de reel sektöre olan destekleri artırarak devam ettirdiklerini kaydetti.



"Bu yıl reel sektöre yaklaşık 32,3 milyar lira destek vereceğiz." diyen Ağbal, ihracat desteklerine önemli artış yaptıklarını, esnaf ve KOBİ'lere verdikleri desteği de artırdıklarını belirtti.



İşverenlere yönelik asgari ücret desteğine 2017'de de devam edeceklerini vurgulayan Ağbal, "Asgari ücret desteğini ilk getirdiğimiz dönemde bunu sadece bir yıla ilişkin bir düzenleme olduğunu ifade etmiştik ancak yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde 2017'de de asgari ücret desteğinin devam etmesinin doğru olacağını değerlendirdik." dedi.



Döviz kurundaki hareketlilik



Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle özel sektöre ne gibi destekler verilebileceğine dair soruyu da yanıtlayan Ağbal, hükümet olarak işletmelere, karşılaşabilecekleri riskler dolayısıyla bütçe imkanları dahilinde destek olduklarını, bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Ağbal, kur hareketliliğine ilişkin de "Kurdaki, bana göre, konjonktürel dalgalanma bir süre sonra etkilerini yitirecek. Bunda hükümet olarak aldığımız ve alacağımız kararlar etkili olacak." diye konuştu.



"Memurlara özel bir vergi tarifesi oluşturulmayacak"



Memurların 2017'de vergi karşısındaki durumlarına yönelik bir soru üzerine Ağbal, vergi tarifesinin bütün kesimler için ortak olduğuna dikkati çekti.



Artan oranlı vergi sisteminin evrensel bir uygulama olduğunu anlatan Bakan Ağbal, kişilerin gelirleri yıl içinde arttıkça buna bağlı olarak vergi oranının artmasının doğal görüleceğini belirtti.



Vergiye tabi kazanç hesabında memurların elde ettiği gelirin bir kısmı için vergi istisnası uygulandığına işaret eden Ağbal, "Dolayısıyla memurlara dönük özel olarak bir vergi tarifesinin oluşturulması veya vergi oranlarının bu şekilde uygulanması söz konusu olamaz." değerlendirmesinde bulundu.



Yüksek maaşlı memurlara daha yüksek vergi uygulamasının zaten var olduğunu anımsatan Ağbal, 2011'de yaptıkları düzenlemeyle daha yüksek maaş alan gruplar için matrahın tamamını vergiye dahil ettiklerini bildirdi.



Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün belli bir seviyede tutulmasına ilişkin de konuşan Ağbal, "Asgari ücreti 2017 yılı için bin 404 lira olarak açıkladık. Bu yıl yine hiçbir asgari ücretlinin geliri vergi nedeniyle bin 404 liranın altına düşmeyecek." dedi.



"2017 tasarruf yılı olacak"



Ağbal, bir başka soru üzerine "2017'nin tasarruf yılı olacağını" açıkladı.



Kamu harcamalarındaki artışın en az seviyede olması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kamuda her türlü savurganlığın önüne geçilmesinin maliye politikasındaki temel hususlardan olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:



"2017'de hem personel harcamalarında hem de cari harcamalarda önemli tasarruflara gideceğiz. Bakanlık ve ekonomi yönetimi olarak personel harcamalarının belli bir seviyede tutulması noktasında aldığımız kararlar vardır. Maliye Bakanlığı olarak da uygulamaya koyduğumuz ve koyacağımız tedbirler bulunmaktadır. Bizim için önemli olan mutlaka ve mutlaka cari harcamaların kontrol altında tutulması, personel harcamalarının belli bir seviyede ve dengeli bir şekilde sürdürülmesidir."



Bakan Ağbal, bütçeden gerek reel sektör destekleri gerek yatırımın artırılması, gerekse ekonominin bütçe üzerinden desteklenmesi konusunda ortaya koydukları perspektifi bu yıl da devam ettireceklerini vurguladı.



(Sürecek)