Maliye Bakanı Ağbal, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti
Bir takım ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.
Bir takım ziyaretler ve temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Erzurum milletvekilleri Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Zehra Taşkesenlioğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Eyüp Tavlaşoğlu ile AK Parti Erzurum İl Başkanı M. Emin Öz katıldı.
Bakan Ağbal'ı Rektörlük girişinde karşılayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi hakkında bilgi verdi. Üniversitenin öğrenci ve öğretim üyesi sayılarını aktaran Çomaklı, yaklaşık 300 bin öğrenci ve 2 bin 700 akademisyene sahip olduğunu belirterek, Atatürk Üniversitesi'nin Türkiye'ye ve bölge ülkelerine hizmet eden büyük bir eğitim merkezi olduğunu ifade etti. Rektör Çomaklı ayrıca, Maliye Bakanı Ağbal'a, Teknokent, Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG), Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAYTAM), Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, ve Proje Ofisi gibi önemli birimlerin çalışma alanları ve faaliyetleri hakkında da bilgi verdi.
Atatürk Üniversitesi'nin Doğu Anadolu'nun merkezi olduğunu söyleyen Bakan Naci Ağbal ise, yapılacak bilimsel çalışmalara Maliye Bakanlığının her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Üniversitelerin, belirli alanlara yönelmelerini ve bu alanlarda uzmanlaşmaları gerektiğini söyleyen Bakan Ağbal, üniversite-toplum ve üniversite-sanayi iş birliklerinin kuvvetlendirilmesinin de olumlu sonuçlar doğuracağını söyledi.
Ziyaretin ardından Atatürk Üniversitesi Gösteri Sanatları Merkezine geçen Bakan Ağbal, burada gençlerle bir araya geldi.
Konferansta konuşan Ağbal, devletimizin eğitimi en öncelikli mesele olarak gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Türkiye büyüyecekse ve kalkınacaksa, bilimde ve teknolojide söz sahibi olacaksa, global rekabet liginde ön sıralara çıkacaksa, bunun olmazsa olmazı eğitimin hem nicel olarak hem de niteliksel olarak artırılmasıdır" dedi. - ERZURUM