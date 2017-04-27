Maliye Bakanı Ağbal, Güney Sudanlı Mevkidaşıyla Görüştü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin bugüne kadar Afrika ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve kıtadaki ülkelerin gelişmesine katkı sağlanması konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi.



Ağbal, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Stephen Dhieu Dau ve beraberindeki heyetle makamında bir araya geldi.



Güney Sudan ile siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verdiklerini belirten Ağbal, Türkiye'nin 2011'de bağımsızlığını kazanan Güney Sudan'ı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.



İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade eden Ağbal, "Türkiye olarak bugüne kadar, başta Afrika'nın insani gelişiminin daha ileri noktalara taşınması olmak üzere, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve o ülkelerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla önemli çalışmalar yürüttük." dedi.



AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'nin Afrika'ya ilgisini, daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak derecede artırdığına dikkati çeken Ağbal, Türkiye'nin kıtadaki insani gelişmişlik seviyesinin artırılması ve kuraklığın doğurduğu sıkıntıların aşılması noktasında birçok inisiyatife öncülük ettiğini belirtti.



Türkiye'nin, Sudan ve Güney Sudan'ın yer aldığı bölgede barış ve istikrarın kalıcı bir şekilde tesis edilmesinin yanı sıra kalkınma programları yardımları üzerinden Güney Sudan'a daha fazla katkı sağlanması yönündeki çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ağbal, "Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki talimatları çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.



Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak Güney Sudan Maliye Bakanlığının çalışmalarına değer katacak teknik yardım ve iş birliği çalışmaları yapmaktan memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.



Konuk Bakan Dau ise Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ilişkileri artırmak istediklerini söyledi.



Turizm, madencilik ve altyapı alanlarında daha fazla iş birliği yapabileceklerini dile getiren Dau, "Ekonomik ilişkilerimizi daha da artırabiliriz." ifadesini kullandı.