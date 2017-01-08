GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Toplantı salonundaki vatandaşlar
Naci Ağbal'ın konuşması BAYBURT - Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretler için geldiği Bayburt'ta esnaflar ile bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.
Maliye Bakanı Ağbal, Esnaf Ile Bir Araya Geldi
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Toplantı salonundaki vatandaşlar Naci Ağbal'ın konuşması BAYBURT - Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretler için geldiği Bayburt'ta esnaflar ile bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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