Maliye Bakanı Ağbal, Esnaf Ile Bir Araya Geldi

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Toplantı salonundaki vatandaşlar

Naci Ağbal'ın konuşması BAYBURT - Maliye Bakanı Naci Ağbal, çeşitli ziyaretler için geldiği Bayburt'ta esnaflar ile bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.