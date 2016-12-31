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Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a Ziyaret

Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a Ziyaret

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a Ziyaret

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Ağbal, yakınlarıyla da bir süre görüştü.

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