Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.
Kahraman'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Ağbal, yakınlarıyla da bir süre görüştü.
Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a Ziyaret
Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde ziyaret etti.
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