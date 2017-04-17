Maliye Bakanı Ağbal Bütçe Gerçekleşmelerini Açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin martta 19,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 14,9 milyar lira açık verdiğini belirterek, "Ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığı ilk üç ay içinde yukarı yönlü bir görünüm ortaya koymakla birlikte, uyguladığımız programların önümüzdeki aylarda tedrici bir biçimde ortadan kalkması sonucunda bütçe patikası normal görünümüne kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.



Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Mart 2017 ve ocak-mart dönemlerine ilişkin bütçe gerçekleşmeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Bütçede, mali alanı kullanarak ekonomiye destek verirken mali sürdürülebilirliğe önem verdiklerinin altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:



"Mart ayında bütçe 19,5 milyar lira açık vermiştir. Ocak-mart döneminde ise bütçemiz 14,9 milyar lira açık vermiştir. Ancak ertelenen sosyal güvenlik primlerinin geçici etkisi dikkate alındığında ilk üç ay sonunda bütçe açığı 8,9 milyar lira seviyesindedir. Ocak-mart döneminde toplam bütçe harcamaları 159,7 milyar lira, faiz hariç giderler ise 140,8 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri nedeniyle bütçe açığı ilk üç ay içinde yukarı yönlü bir görünüm ortaya koymakla birlikte, uyguladığımız programların önümüzdeki aylarda tedrici bir biçimde ortadan kalkması sonucunda bütçe patikası normal görünümüne kavuşacaktır. Diğer yandan, bütçemizde mali alanın verdiği imkanı gözeterek, ekonomide canlanmaya dönük aldığımız geçici tedbirlerin yanı sıra, özellikle yatırım, üretim, ihracat ve istihdama uzun dönemli katkı sağlayacak yapısal nitelikteki vergi düzenlemeleri ile vergi indirimleri kısa vadede bütçe dengesinde bir genişlemeye neden olsa da geçici indirimlerin tedrici bir şekilde ortadan kaldırılmasıyla birlikte bütçe dengesinde sağlanan olumlu performans seviyesine tekrar dönülecektir."



Ağbal, istihdamı desteklemek amacıyla bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim tahsilatının yılın son çeyreğine ertelendiğini hatırlatarak, bu nedenle yılın ilk üç ayında bütçeden SGK'ya yapılan transferlerde 6 milyar lira geçici artış olduğunun altını çizdi. Ertelenen prim ödemelerinin yıl sonuna kadar tahsil edilmesinden dolayı 2017 bütçesinde geçici bir etki meydana getirdiğini belirten Ağbal, "Sosyal güvenlik harcamalarını geçici olarak yukarı çeken bu uygulamanın bütçe dengesinde düzeltilmesi halinde aslında bütçe açığı ilk üç ay sonunda 8,9 milyar lira seviyesine düşmektedir." ifadesini kullandı.



"Mali disiplini kararlılıkla sürdüreceğiz"



Ağbal, bütçe gelirlerinin yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 144,7 milyar lira olduğunu, ilk çeyrekteki bütçe gelir artışının yılın tamamı için öngörülen yüzde 7,9'luk artış oranının üzerinde gerçekleştiğini vurguladı.



Vergi gelirlerinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 12 ile yıllık artış tahmininin üzerinde arttığını bildiren Ağbal, şöyle devam eti:



"KDV iade sisteminde yapılan iyileştirmeler, ihracattaki artış ve geçici teşviklerin etkisiyle mart ayında KDV iadeleri yüzde 47 ile yüksek oranda artmış ve brüt KDV tahsilatı yüzde 13 artarken net tahsilat yüzde 33 azalmıştır. Bu ve benzeri tek seferlik unsurların etkileri bütçe gelirlerinden arındırıldığında mart ayında gelir artış oranı yüzde 16'ya çıkmaktadır. Bütçe disiplini noktasında yakaladığımız başarıyı sürdürme kararlılığımız devam etmektedir. Bütçe politikasında mali alanı titizlikle dikkate alarak bir yandan büyümeye destek vereceğiz, diğer yandan maliye politikasında yapacağımız reformlar ve atacağımız adımlarla mali disiplini kararlılıkla sürdüreceğiz."