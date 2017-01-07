Maliye Bakanı Ağbal, Bayburt'ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Özellikle bu dönemde Türkiye'nin üzerine dört bir koldan terör örgütleri hesap görmek istiyor ama Allah'a şükürler olsun, Allah'ın izniyle hep beraber milletimizin duasıyla, Allah razı olsun, askerimizden, polisimizden, korucumuzdan, güvenlik güçlerinden. Canla başla çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar." dedi.



Bayburt'ta esnaf ziyaretlerinde bulunan Bakan Ağbal, istek ve taleplerini dinledi, onlarla sohbet etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Ağbal, bol kazanç temennisinde bulundu.



Ağbal, bir terzi ziyaretinde yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir tarafında terör olayları bulunduğunu söyledi.



Terörün küresel bir tehdit olduğuna işaret eden Ağbal, "Suriye'de, etrafımızda ve dünyanın dört bir tarafında terör var. Bir bakıyorsun Amerika'da patlama oluyor, bir bakıyorsun Brüksel'de oluyor, bir bakıyorsun İstanbul'da... Yani dünyada global terör tehdidi var. Türkiye olarak ne yapıyoruz? Özellikle bu dönemde Türkiye'nin üzerine dört bir koldan terör örgütleri hesap görmek istiyor ama Allah'a şükürler olsun, Allah'ın izniyle hep beraber milletimizin duasıyla... Allah razı olsun, askerimizden, polisimizden, korucumuzdan, güvenlik güçlerinden. Canla başla çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar." diye konuştu.



"Terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz"



"Ne kahramanlar yetiştirmiş bu millet." ifadesini kullanan Ağbal, "İzmir'deki polis memuru arkadaşımızı görüyorsunuz, canı pahasına bu alçaklara orada izin vermedi. Kurşun sıkıyor ve onları öldürüyor. Dolayısıyla zor dönemden geçiyor dünya. Türkiye olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.



Türkiye üzerine oynanan oyunların herkesin gördüğünü dile getiren Ağbal, bu oyunların milletin desteğiyle hep birlikte bozulacağını vurguladı.



Anayasa değişikliği teklifi



Bakan Ağbal, anayasa değişikliğine ilişkin bir soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:



"Önümüzde bir süreç var. Anayasa değişikliği yapılacak. Geleceğiz, bu maddeleri sizlere anlatacağız. Vatandaşlar da haklı, 'ne olduğunu bileyim, ona göre karar vereyim' diyor. Allah'ın izniyle geleceğiz, hepsini size tek tek anlatacağız. Sayın Başbakanımız da zaman zaman anlatıyor, bizler anlatıyoruz. Sadece şunu söyleyeyim, Türkiye'nin gerçekten hükümetinin daha iyi çalışması, meclisinin daha iyi çalışması, Türkiye'nin daha iyi yerlere gelebilmesi için bu sistem değişikliği gereklidir."



Bir manava girerek ürünlerin fiyatını soran ve biberin fiyatının arttığını öğrenen Ağbal, "Herkes bu biberin fiyatının artışından şikayetçi. Enflasyonu patlatan da bu biber zaten." ifadesini kullandı.



"Ufkumuz açık, vizyonumu geniş olacak"



Ağbal, daha sonra girdiği çay ocağında bir kişinin, "Çocuklara sınavlarda Amerika'daki, İngiltere'deki sporcunun veya sanatçının adı soruluyor. Böyle sorularla bir mevkiye ve kuruma adam alınmaz. Yanlış mıyım, doğru muyum?" şeklindeki sözleri üzerine, "Yarı doğrusun, yarı yanlışsın. Onu da soralım, öbürlerini de soralım. Önce kendimizi tanıyacağız, sonra da dünyayı tanıyacağız. Ufkumuz açık, vizyonumu geniş olacak. Kendimizi yetiştireceğiz ve iyi yetişmiş bir toplum olacağız." açıklamasında bulundu.



Bakan Ağbal'a ziyaretlerinde Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal da eşlik etti.