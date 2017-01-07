Maliye Bakanı Ağbal Bayburt'ta

Maliye Bakanı Naci Ağbal çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bayburt'ta esnafı ziyaret etti.



Hafta sonu programını geçirmek üzere memleketi Bayburt'a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Merkez Ozulu Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaretlerine cadde üzerinde bulunan bir manav dükkanından başlayan Bakan Ağbal, sebze ve meyve fiyatları hakkında bilgi alarak satışların durumunu sordu. Sonrasında aynı yerde bulunan diğer esnafları dolaşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.



Bakan Ağbal, cadde üzerinde terzilik yapan Nihat Keleş'in terör saldırılarına yönelik tepkisini dile getirmesiyle ilgili olarak Türkiye'nin terörle mücadelesine kararlılıkla devam ettiğini belirterek, "Türkiye üzerinde terör saldırılarıyla hesap görmek isteyenler var. Hep birlikte milletimizin duasıyla bu işin üstesinden geleceğiz. Allah polisimizden, askerimizden razı olsun" dedi.



İzmir'de yaşanan terör saldırısına ilk müdahaleyi gerçekleştirirken şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin ile ilgili olarak, "İzmir'de şehit düşen polis kardeşimiz canı pahasına o alçaklara kurşun sıkarak etkisiz hale getiriyor" diyen Bakan Ağbal, Türkiye olarak bütün terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.



Yaşanan saldırılarda hayatını kaybedenlerin kendilerini de son derece üzdüğünü kaydeden Bakan Ağbal, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu devlet üzerinde oynanan oyunlara karşı hepimiz bulunduğumuz noktada görevimizi yerine getireceğiz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin. İnşallah Allah'ın yardımıyla bunların üstesinden geleceğiz."



Bakan Ağbal'ın değerlendirmelerine karşın vatandaşların bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduklarını anımsatan Terzi Nihat Keleş, "Biz bu vatanı bedava kazanmadık. Bu vatan bizlere çok bedeller ödenerek bırakıldı. Bizde bu emanete sahip çıkmak zorundayız. Bu hem inancımızın hem de vatandaşlığımızın gereğidir" diye konuştu.



Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın anayasa değişikliğiyle ilgili olarak yapılması planlanan referandum hakkında görüşlerini sorması üzerine, maddelerle ilgili olarak bir bilgisi olmadığını belirten Keleş, değerlendirmede bulunmak için erken olduğunu belirtti. Bunun üzerine konuyla ilgili olarak vatandaşların bilgilendirileceğini ifade eden Bakan Ağbal, "İnşallah geleceğiz, anlatacağız. Sayın Başbakanımız zaman zaman anlatıyor. Bizlerde vatandaşlarımıza anlatacağız. Anayasa değişikliği gerçekten hükümetin, meclisin, Türkiye'nin daha iyi çalışması ve daha iyi yerlere gelebilmesi için bu sistem değişikliği gerekli. Ben bunu hem hükümetin hem meclisin içerisinde birisi olarak elde ettiğim tecrübelerle söylüyorum. Bugün Türkiye'ye bir çok mesele var ki. Bunları zaman açısından hızlı bir şekilde çözmek ve vatandaşa da hesap vermek bakımından bu sistem değişikliği lazım" dedi.



Anayasa değişikliği ile ilgili olarak bazı çevrelerden gelen eleştirilere de sözlerinde yer veren Bakan Ağbal, "Zaman zaman tartışmalar yapılıyor. 'Bizim alıştığımız bir sistem var.' şeklinde. Ama daha iyi bir sistem varsa. Bir işin daha iyi yapılabilecek bir yöntemi varsa bunun için vatandaşa anlatacağız. Vatandaşımız ne derse o. İktidarın esas sahibi millet" değerlendirmesinde bulundu.



Cadde üzerindeki diğer esnafları ziyaret eden Bakan Ağbal vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra programına devam etmek üzere buradan ayrıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'a ziyaretleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve diğer ilgililer eşlik 'etti. - BAYBURT