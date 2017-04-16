Maliye Bakanı Ağbal: 'Bayburt İli Yapılan Oylamada Anayasa Değişikliğine En Fazla Destek Veren...

Maliye Bakanı Ağbal: "Bayburt ili yapılan oylamada anayasa değişikliğine en fazla destek veren ilimiz oldu"



BAYBURT - Memleketi Bayburt'ta referandum sonucunu değerlendiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bayburt ili yapılan oylamada anayasa değişikliğine en fazla destek veren ilimiz oldu. Biz hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz." dedi.

Bakan Ağbal'ın açıklaması şöyle:

"Bayburt'ta bugün anayasa oylamasında vatandaşlarımız olağan üstü bir destek verdiler. Son açıklanan sonuçlara göre Bayburt ili yapılan oylamada anayasa değişikliğine en fazla destek veren ilimiz oldu. Biz hemşerhrilerimizle iftihar ediyoruz. Baştan beri vatandaşlarımıza anayasa değişikliğini her noktada anlattık. Çok güzel bir çalışma yaptık. vatandaşlarımız her noktada bu reform niteliğindeki anayasa değişikliğine destek verdiler ben bu noktada bütün Bayburtlu hemşerilerime verdikleri bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah yeni dönemde bu anayasa değişikliği sonrasında Türkiye daha da büyüyecek kalkınacak Türkiye'nin inşallah önü açılacak. Türkiye'de demokrasi güçlenecek, hukuk devleti güçlenecek bu açıdan ben bu vesileyle Bayburt'ta ortaya çıkan sonuçlardan dolayı memnuniyetimizi hem vekilimzle, hem il başkanımızla, hem belediye başkanımızla birlikte ifade etmek istiyorum. Tüm hemşehrilerimizden Allah razı olsun."

Öte yandan resmi olmayan rakamlara göre Bayburt'un yüzde 81,78 evet oyu alarak Türkiye'de anayasa değişikliğine en fazla destek veren il olmasıyla vatandaşlarda sokağa döküldü.

Bayburt'ta vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki aynı binada bulunan AK Parti ve MHP il teşkilatlarının önünde ellerindeki Türk bayraklarıyla toplanarak sevinç gösterisinde bulunup Cumhuriyet Caddesi üzerinde araçlarla tur attı.