Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının dün akşam TBMM'ye teslim edildiğini belirterek, "Uygun bir takvim üretilirse 2 Mayıs'ta Komisyonda görüşmelere başlanacak." dedi.



Ağbal, 8-9 milyon vatandaşı ilgilendiren yeni uygulamayla yaklaşık 73 milyar liralık alacağı yapılandırma imkanına kavuşacaklarını ifade etti.





Bakan Ağbal, BloombergHT'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.





Halk oylamasından herkes için faydalı bir sonuç alındığını dile getiren Ağbal, önümüzdeki döneme ilişkin belirsizliklerin ortadan kalktığını söyledi.



Sonuçlara herkesin saygı duyması gerektiğini vurgulayan Ağbal, Bayburt'un halk oylamasında oransal olarak "evet" oylarının en fazla çıktığı il olmasının kendisini gururlandırdığını ifade etti.



Bakan Ağbal, yeniden yapılandırma uygulamasının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine, çalışmaları tamamladıklarını ve kesinleşmiş bazı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun tasarısının dün akşam saatlerinde TBMM'ye teslim edildiğini bildirdi.



Ağbal, "TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız ile görüştüm, eğer uygun bir takvim üretilirse 2 Mayıs tarihinde komisyon gündemine alınmak suretiyle görüşmelere başlanacak." dedi.



Mevcut yapılandırmaya başvurmayanlara yeni imkan





Yeni imkanın kapsamını da anlatan Ağbal, mevcut yapılandırma uygulamasına 2016 Haziran'dan önceki borçların dahil olduğunu, yeni uygulamayla ise 1 Temmuz 2016'dan 31 Mart 2017 tarihine kadar olan dönem içinde vadesinde ödenmemiş vergi, gümrük vergisi, sosyal güvenlik primleri ve bir kısım kamu alacaklarını yeniden yapılandıracaklarını belirtti.



Geçen yıl haziran ayı ve daha öncesi dönemlerde borcu olduğu halde, bu borçları için yapılandırmaya müracaat etmeyen vatandaşların da yeni getirilen kanundan yararlanarak, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunabileceklerine dikkati çeken Ağbal, şöyle devam eti:



"Bu açıdan bakıldığında 2017 Mart ayına kadar olan bütün vergi, prim ve diğer bazı kamu alacaklarını yapılandırmış oluyoruz. Yaklaşık 7,2 milyon Maliye'ye, 3 milyon da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafına borcu olan vatandaşımız var ama bir kişinin iki tarafa da borcu olabilir. Dolayısıyla, yeni getirdiğimiz uygulama 8-9 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor."



Peşin ödeme indirimi ve 36 aya kadar taksit imkanı





Ağbal, yeni uygulamada sadece kesinleşmiş kamu alacaklarından vadesinde ödenmeyenleri yeniden yapılandırma kapsamına alacaklarına işaret ederek, "Matrah artırımı olmayacak, vergi incelemeleriyle ilgili bir beyan olmayacak, herhangi bir şekilde pişmanlık düzenlemesiyle ilgili bir düzenleme olmayacak. İhtilaflı kamu alacaklarına ilişkin bir düzenleme de yok. Sadece ödeme vadesi geçtiği halde ödenmeyen kamu alacaklarının yapılandırılması söz konusu." ifadelerini kullandı.



Yeni uygulamada da peşin ödeme indirimi ve 36 aya kadar taksit imkanı olacağını anlatan Ağbal, şunları söyledi:



"Bilinen anlamda vergilerin tamamı kapsama giriyor, gümrük vergileri kapsama giriyor. SGK'ya ödenecek prim alacakları kapsama giriyor. Belediyelere ve il özel idarelerine ödenecek borçlar kapsama giriyor. Vatandaşımızın belki en fazla ilgileneceği konu Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik para cezaları, ecrimisil ödemeleri, askerlik para cezaları, nüfus para cezaları gibi bir kısım para cezaları da kapsama giriyor.

Yine Orman Genel Müdürlüğünün kullandırdığı ORKÖY kredileri var. Bunların yeniden yapılandırılması olacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından tarımsal amaçlı kooperatiflerin kullandığı kredilerin yapılandırılmasını yine yapıyoruz, dönemi uzatıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından OSB'lere ve küçük sanayi sitelerine kullandırılan kredilerin yapılandırılmasını yapıyoruz."



- 73 milyar liralık alacak yapılandırılacak





Bakan Ağbal, yapılandırılacak tutarlara ilişkin beklentinin sorulması üzerine de Maliye Bakanlığını ilgilendiren 47 milyar liralık vergi ve diğer alacakların söz konusu olduğunu belirtti.



Ağbal, gümrük idaresinin yapılandırmaya tabi tutacağı alacak tutarının yaklaşık 3 milyar lira, SGK'nın da yine bu kapsamda yapılandıracağı tutarın 23 milyar lira civarında olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla yaklaşık 73 milyar liralık bir alacağı yapılandırma imkanına kavuşuyoruz ancak bu rakamlar 2016 Temmuz ayı ile 2017 Mart arası dönemi kapsıyor. Geçmiş yıllardan, yani 2016 Haziran ve önceki dönemden daha önceki yapılandırma kanunundan yararlanmayan, başvurmayanlar bakımından da talep gelebilir. Dolayısıyla, yapılandırılan alacağın kapsamı 73 milyar liranın daha üzerinde olacak." diye konuştu.





Naci Ağbal, yeni uygulamanın 2017 yılı bütçe gelirlerine de olumlu yansımasını beklediklerini dile getirdi.



19 milyar lira tahsilat yapıldı



Mevcut yapılandırma kapsamındaki son verileri de açıklayan Ağbal, bugün itibariyle vergi, gümrük vergisi ve diğer alacaklardan yaklaşık 16,2 milyar lira tahsilat yaptıklarını bildirdi.



SGK'nın da bugüne kadar 3 milyar lira tahsilat yaptığını aktaran Ağbal, "Dolayısıyla bugün bakıldığında geriye dönük olarak hem merkezi yönetim bütçesi hem SGK bütçesine toplamda 19 milyar liralık bir geliri kazandırmış olduk." dedi.



Bakan Ağbal, bu rakamların üzerine yeni getirilen yapılandırma uygulamasından da 2017 yılı bütçesine en az 4 milyar liralık sadece vergi bakımından ilave gelir geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.



"Yeni yapılandırma mevcut yapılandırmanın takvimini değiştirmeyecek"



Ağbal, vatandaşların mevcut yapılandırmadan kaynaklanan, hesaplanan, takvime bağlanan bütün borçlarını belirlenen takvime uygun olarak ödeyeceklerini söyledi.



Yeni bir yapılandırma yapılmış olmasının, mevcut yapılandırmadaki ödeme takvimini değiştirmediğine dikkati çeken Ağbal, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Mevcut yapılandırma kendi takvimlendirmesine uygun olarak gidecek. Dolayısıyla mükelleflerimiz mayıs ayı geldiğinde normal taksitlerini ödeyecek. Yeni yaptığımız kanunda başvuruları haziran ayı içinde alacağız. İlk ödemelerini vergi bakımından temmuzda, SGK bakımından da ağustos ayı içinde yapacaklar. Yeni yapacağımız yapılandırmayla eski yapılandırmayı yan yana koyduğum zaman 2017 yılı bütçesine, öngördüğümüzden çok daha fazla bir gelir gelecek. Daha önce yaptığım açıklamalarda başvuruları mayıs ayında alacağız demiştim fakat dün biliyorsunuz Meclis tatile girdi. Dolayısıyla bu kanunun komisyonda, genel kurulda görüşülmesi ve uygun görürlerse Cumhurbaşkanımızın onaylaması halinde zaten mayısın ikinci yarısına sarkacak. Onun için yeni bir değerlendirme yaptık ve başvuruları Haziran ayı içinde almayı uygun gördük."



"Mali disiplinden vazgeçmemiz asla söz konusu değil"



Mali disiplinden vazgeçmelerinin asla söz konusu olmadığını, her zaman için bütçe disiplinine özel bir önem verdiklerini belirten Ağbal, şunları kaydetti:



"Asla referandum bütçesi yapmadık. Bizim 2016 Ağustos ayından beri bilinçli bir şekilde uyguladığımız ekonomiyi canlandırmaya dönük bütçesel politika tedbirleri var.

Onun için bütçe dengesine baktığınızda, 3 aylık yaklaşık 14 milyar liralık bir açığı görüyoruz. Halbuki o ilk 3 ay içinde 6 milyar liralık bir sosyal güvenlik prim alacağını biz yılın son ayına erteledik. Dolayısıyla onu düştüğünüz zaman bizim bütçe açığımız aslında 8 milyar lira civarında. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığınız zaman da bütçe açığı artışı çok yüksek değil."



"2017'de ek vergi söz konusu değil"



Bakan Ağbal, ek vergilerin gündeme gelip gelmeyeceğine yönelik soru üzerine de "Asla 2017 yılında ek vergi söz konusu olmayacak, ekonomiye herhangi bir şekilde olumsuz etki yapacak bir vergi artışı düzenlemesi olmayacak." dedi.



Halk oylamasından çıkan "evet" neticesinin ardından asıl beklentisinin, bir süredir ertelenen özel sektör yatırım kararlarının ardı ardına alınmaya başlanması olduğunu dile getiren Ağbal, bunun ekonomiye yatırım tarafından çok ciddi bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.