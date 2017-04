Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, anayasa değişikliğinin Türkiye'de demokrasiyi, adaleti ve milli iradeyi güçlendireceğini, herkesin birliğine ve beraberliğine katkı sağlayacağını söyledi.



Ağbal, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri inşaat ruhsat dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törende, her zaman üretimin gücüne inanandığını, üretimin ülkeyi büyüteceğini, kalkındıracağını belirtti.



Referandum çalışmaları nedeniyle dün Ankara'da Sincan 1. OSB'yi, GİMAT'ı ve OSTİM'i ziyaret ederek sanayicilerle bir araya geldiğini anlatan Ağbal, "Aynen sizde olduğu gibi onlarda da gördüğüm şuydu, yaptıkları işleri sürekli büyütüyorlar, yeni yatırım yapmak, teknolojiyi geliştirmek, çalıştırdıkları eleman sayılarını artırmak ve büyümek istiyorlar. Yine memnuniyetle gördüm ki kimseden de korkmuyorlar, acayip bir şekilde dünya ile rekabet etmeye de hazırlar, yani 'biz her ülkeyle rekabet edebiliriz.' diyecek kadar da özgüven sahibiler." dedi.



Özellikle ikinci ve üçüncü kuşak genç sanayicilerin dünya vizyonuna sahip olduklarını dile getiren Ağbal, "Girişimciliği çok iyi biliyorlar ve işlerini profesyonelce yürütüyorlar. Her anlamda da bulundukları OSB'yi küresel üretim zinciri içinde bir nokta olarak oluşturmaya çalışıyorlar. Onun için Türkiye'nin bu gelişen, büyüyen sanayisi bizleri ziyadesiyle sevindiriyor." diye konuştu.



Ağbal, sanayi sitesini ziyaret ettiğinde her zaman büyük bir memnuniyet duyduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Özellikle genç arkadaşlarda gördüğüm girişimcilik, bizim yarınlara duyacağımız güveni de artırıyor. Sizlerle bir arada olmaktan, dükkanlarınıza girmekten ve sizleri dinlemekten her zaman büyük bir memnuniyet duydum ve sizlerden çok şey öğrendim. Küçük Sanayi Sitesinde her bir dükkanda yaptığımız sohbet, bana hayatın başka bir yönünü yani üretimin gücünü gösterdi. Sizler burada gerçekten ekmeği adeta taştan çıkartıyorsunuz, dükkanlarınızda üretmeye gayret ediyorsunuz. Ne zaman geldiysem bana, 'biz çalışıyoruz ama bizden sonra çırak gelmiyor, çırak lazım bize' dediniz. Çok doğru şeyler bunlar. Burada bana ne söylendiyse gittim Ankara'da bunu hükümete söyledim. Bayburt Küçük Sanayi Sitesi gerek 1 Kasım seçim beyannamemizde, gerekse hükümet programının oluşmasında en belirleyici mekan oldu. Siz fikir söylediniz, biz gittik onu yaptık. En son kahvehanede 'yeniden yapılandırmayı uzatın' dediniz, şimdi yeniden yapılandırmayı uzatıyoruz. O fikir de buradan çıktı."



"Sonuna kadar yanınızdayım"



El emeği, göz nuru ile gayret eden sanayi esnafının hem evine ekmek götürdüğünü hem de başkalarına iş ve AŞ imkanı sağladığını anlatan Ağbal, şöyle konuştu:



"Sonuna kadar yanınızdayım. Sonuna kadar Küçük Sanayi Sitesinin büyümesi, gelişmesi ve altyapısının yenilenmesi için ne istiyorsanız yapacağız bundan emin olun. 'Yerimiz dar' diyorsunuz, sığmıyorsunuz. Bize de düşen yerinizi genişletmek. Yerinizi genişleteceğiz. Dün Ankara'da Sincan OSB'deki, GİMAT'daki ve OSTİM'deki arkadaşlar da aynısını söylediler, demek ki artık eski Türkiye hepimize dar geliyor, yeni Türkiye için bu dar alanları genişleteceğiz, büyüteceğiz ve üretimin gücünü daha da güçlendireceğiz."



"Millet açısından bizim daha çok yapacak işlerimiz var"



Esnafa işlerine, güçlerine bakmaları tavsiyesinde bulunan Ağbal, "Buradaki işleri büyütün. Her geldiğimde arkadaşlar, 'şu makineyi yaptık' diyorlar valla çok memnun oluyorum, gurur duyuyorum. Onun için burası Bayburt'un en önemli noktalarından birisidir. Bizim ne yapıp edip burayı da Bayburt OSB'yi de büyütmemiz lazım. Bayburt'u üretim ve sanayinin olduğu şehre dönüştürmemiz lazım. Biz sizlere inanıyoruz, güveniyoruz, sizden gelen güçle bugüne kadar eğer Türkiye buralara geldiyse, herkes 'yerim dar' diyorsa demek ki millet açısından bizim çok daha yapacak işlerimiz var. Bunları da sizlerle birlikte yapacağız." şeklinde konuştu.



Ağbal, iş yeri inşaat ruhsatlarını verdiklerini, yakın zamanda da tapuları dağıtacaklarını söyledi.



Gelecek dönemde çok daha güzel işler yapacaklarını, burayı üretimin daha fazla yapıldığı bir merkez haline getireceklerini belirten Ağbal, Bayburt'la ilgili hayalleri ve projeleri olduğunu aktardı.



Ağbal, Bayburt'la ilgili yaptıklarının yanı sıra daha yapacakları da olduğunu vurgulayarak, "Daha güzel, daha yeşil, daha sanayi kenti Bayburt için tarihi, kültürü ve yeşili ile güçlü bir Bayburt için hep beraber el ele verip çalışacağız. Hakka ve adalete her zaman önem vereceğiz. Emeğe her zaman değer vereceğiz ve hep beraber Bayburt olacağız. Ayrılık ve gayrılık değil, ayrıştıran ve bölen değil, birleştiren, birliğe ve beraberliğe inanan, 'birlikte Bayburt'uz' diyen bir anlayışla işlerimize bakacağız." ifadelerini kullandı.



"Türkiye'yi, Bayburt'u güçlendirecek bir anayasa değişikliği yapıyoruz"



Ağbal, pazar günü Türkiye açısından son derece önemli halk oylamasına gidileceğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Ülkemiz için önemli, ülkemizi ileriye götürecek, Türkiye'yi, Bayburt'u güçlendirecek bir anayasa değişikliği yapıyoruz. Anayasa değişikliğinde siz hemşehrilerimden özel olarak destek bekliyorum. Pazar akşamı tarihe Bayburt'u yazdıralım istiyorum. Anayasa değişikliği Türkiye'de demokrasiyi, adaleti ve milli iradeyi güçlendirecek, hepimizin birliğine ve beraberliğine katkı sağlayacaktır. Dün OSTİM'de, Sincan OSB'de gördüğüm o enerjiyi bugün Bayburt'ta görüyorsam, bu güzel, büyümek isteyen bir enerji. Gelin, bu anayasa değişikliğini büyük bir çoğunlukla kabul edelim ve 17 Nisan sabahı artık ekonomiyle ilgili meselelere çok daha fazla zaman ayıralım."



"İnşallah arka arkaya reformlarla güçlü bir Türkiye'yi inşa ettiğimiz bir döneme girmiş olacağız." ifadesini kullanan Ağbal, "Arka arkaya ekonomiye daha fazla destek vereceğimiz bir döneme gireceğiz. Ülkemiz içeride de dışarıda da güçlü olsun istiyoruz yani gücüne güç katan bir Türkiye olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, anayasa değişikliğine ilişkin farklı söylemler olduğuna dikkati çekerek, "Anayasa değişikliği 'şöyle olur, böyle olur' diyenler var. Sadece ne dediğine bakmayın, diyenin fotoğrafına, görüntüsüne bakın bir de geçmişine bakın ondan sonra siz karar verin. Anayasa değişikliğine ilişkin Bayburt'a dışarıdan gelip söz söyleyenlere tek söyleyeceğimiz bir şey var, siz önce bu sözleri etmeden geçmişinize bakın bakalım... Zamanında milli iradeye kast eden, milli iradeyi alt üst etmek isteyen demokrasi dışı vesayet makamları ortalıklarda dolaşırken, birilerine selam çakarken siz o gün hiç ortalarda yoktunuz, o vesayet makamlarının karşısında önünüzü ilikliyordunuz. O vesayet makamlarına şakşakçılık yapıyordunuz. Bugün 'milli irade', 'demokrasi', 'tek adamlığa karşıyız' diyenler, o dönemlerde vesayet makamlarının kulu ve kölesiydi." dedi.



Bayburtluların bu söylemlere asla inanmayacağını dile getiren Ağbal, "Bayburtlu söyleyene bakar, söylediğinden anlam çıkarır. Onun için Bayburt'ta 16 Nisan'da çok güçlü bir destekle bu anayasa değişikliğini biz yapacağız inşallah. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Sizin bu memleketin milli ve manevi değerlerine, memleketin gelişmesine ve güçlenmesine ne kadar önem verdiğinizi de biliyoruz ve inşallah bu değişiklikle güçlü Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.



Bakan Ağbal'ın iş yeri sahiplerine ruhsatları teslim ettiği törene, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman ve diğer ilgililer katıldı.