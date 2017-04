Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bu millet, 15 Temmuz darbe gecesi meydanlara çıktıysa 14 yılda kazandığı bu öz güven sayesinde oldu. O gece bu millet Cumhurbaşkanına, hükümete, ülkesine sahip çıktıysa şu son 14 yılda hep beraber millet olduğumuz, milli iradeyi, yerli iradeyi her şeyin üstüne koyduğumuz için oldu." dedi.



Bakan Ağbal, Esenler Bayburtlular Derneği ve AK Parti Esenler İlçe Başkanlığının Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde organize ettiği toplantıda, Bayburtlu hemşehrilerine hitap etti.



Bayburtluların, Fetullahçı Terör Ögrütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, Türkiye genelinde demokrasiden yana tavır aldığını belirten Ağbal, hemşehrileriyle iftihar ettiğini söyledi.



Ağbal, içeride ve dışarıda Türkiye'de sağlanan birlik ve beraberlikten rahatsızlık duyanların bulunduğunu belirterek, "Milletin birliğine, beraberliğine kastedenler var. Bunu her daim gördük. Tarih boyunca sürekli bir şekilde bu millet ne zaman ileriye gitse içerideki, dışarıdaki birtakım güç odakları bir araya geldi, bizimle her daim uğraşacaklar." diye konuştu.



"Her alanda dünya ölçeğinde mega projelere hız verdik"



Türkiye'nin son yıllarda atlattığı badirelere dikkati çeken Ağbal, yapılan hizmetlere ilişkin şunları kaydetti:



"Son yıllarda her şeye rağmen büyük işler başardık. Bugün İstanbul'da iftihar ediyorum AK Partili belediyelerimiz bulundukları noktalarda olağanüstü hizmetler yapmışlar. Kentini, çevresini dönüştürmüş, kalkındırmış, büyütmüşler…



Bizler hükümet olarak Türkiye'yi adeta şantiyeye çevirdik. Altyapı yatırımları, sağlık yatırımları, eğitim yatırımları… Her alanda dünya ölçeğinde mega projelere hız verdik. Bunları teker teker hayata geçirdik. Son 14 yılda herkesin işi de büyüdü, aşı da büyüdü, ekonomi de büyüdü. Hep beraber ülke ve millet olarak kazandık, kazanmaya da inşallah devam edeceğiz."



Ağbal, AK Parti hükümetlerinin ve Türkiye Cumhuriyetinin kazandığı başarılara kolay ulaşmadığını ifade ederek, "Ne zaman AK Parti bu memleket için iyi şeyler yapmaya çalışsa sürekli bir şekilde ayağımıza çelme takmaya çalıştılar. 14 yıl önce AK Parti iktidara geldiğinde bu ülkenin ekonomisi batmış vaziyetteydi. Ben maliyeciyim, maliyenin ne demek olduğunu en iyi ben bilirim, bu ülkenin hazinesi boşaltılmıştı. Bu ülke IMF programlarına mahkum edilmişti." değerlendirmesinde bulundu.



"Her 'evet' bu ülkeyi daha da güçlendirecektir"



AK Parti'nin karşısında yer alan siyasi ve aktivist hareketlere işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2004 ve 2005 yıllarında Cumhuriyet mitinglerini hatırlayalım. Türkiye'nin yürüyüşünü daha ilk baştan itibaren durdurmak istediler ama yılmadık, sonuna kadar uğraştık, didindik. Parti kapatma davası çıkarttılar başımıza. 367 garabetini hep beraber yaşamadık mı? Her zaman sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkeyi değiştirmek, dönüştürmek için yapmak istediği her şeyin önünde her zaman 'hayır' dediler. Bugün 'hayır' diyenler dün de 'hayır' diyenler oldu. Onlar 'hayır' dedi, siz milletçe 'evet' dediniz, size inandık, size güvendik ve bütün bunları yaptık. İnşallah her 'evet' bu ülkeyi daha da güçlendirecektir."



AK Parti hükümetlerinin ülke ekonomisi üzerinde oynanan oyunlar karşısında milletine güvendiğini yineleyen Ağbal, "Biz sırtımızı millete dayadık. Birtakım vesayet odaklarına, kökü içeride veya dışarıda birtakım güç odaklarına dayalı olanların hepsine meydan okuduk. Her zaman dedik ki son sözün sahibi millettir." ifadelerini kullandı.



Bakan Ağbal, AK Parti hükümetlerinin 14 yıldan bu yana Türk milletine öz güven aşıladığını vurgulayarak, "Bu millet 15 Temmuz darbe gecesi meydanlara çıktıysa 14 yılda kazandığı bu öz güven sayesinde oldu. O gece bu millet Cumhurbaşkanına, hükümete, ülkesine sahip çıktıysa şu son 14 yılda hep beraber millet olduğumuz, milli iradeyi, yerli iradeyi her şeyin üstüne koyduğumuz için oldu." diye konuştu.



Ağbal, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının 15 Temmuz'da bir emir alarak sokağa çıkmadığını, herhangi bir hesap gütmediğini dile getirerek, "Hepimiz Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine hiçbir hesap gütmeden, hiçbir çıkar gütmeden sonu ne olursa olsun sadece bu millet için meydanlara indik, sokaklara indik. Rabbime şükürler olsun o gece başta Bayburtlu hemşehrilerim olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafına bu 14 yılda sağlanan bu öz güvenin karşılığını almış olduk. Onun için geldiğimiz noktada 16 Nisan referandum u bütün bu meselenin artık geldiği son nokta. 16 Nisan'da inşallah Esenler'den güçlü bir 'evet' bekliyoruz. Esenler Bayburt'la rekabet halinde." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmasının ardından Bakan Ağbal'a, AK Parti Esenler İlçe Başkanlığı ve Esenler Bayburtlular Derneği yetkilileri tablo hediye etti.