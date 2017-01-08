Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Konursu Ulu Camisi'nin restorasyonuna ilişkin, "Bugün görüyoruz ki restorasyon çalışmaları büyük bir başarıyla tamamlanmış. Gerçekten camimiz tarihi özelliklerine uygun olarak, orjinalinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın o eski güzel siluetine kavuşturulmuş." dedi.



Çeşitli ziyaretler için kente gelen Bakan Ağbal, merkeze bağlı Konursu köyünü ziyaret ederek, restorasyon çalışmaları tamamlanan Konursu Ulu Camisi'nde incelemelerde bulundu.



Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Konursu Ulu Camisi'ne 7 Haziran seçimlerinden önce geldiğini belirterek, şöyle devam etti:



"7 Haziran'dan önce bu camiye geldiğimde vatandaşlarımız bana bu caminin tarihi bir cami olduğunu ve restore ettirmek istediklerini ifade etmişlerdi. Ben de buradan Vakıflar Genel Müdürümüzü arayarak gerçekten camimizin çok müstesna tarihi bir cami olduğunu, mutlaka bu konuda Vakıflar Genel Müdürlüğünün yardımcı olmasını beklediğimizi ifade etmiştim. Sağ olsun genel müdürümüz bu konuda inisiyatif aldı. Bölge müdürlüğüne talimatlar verildi ve Konursu Camisi, restorasyon programı ihale edildi."



İhalenin ardından çalışmaların başladığına işaret eden Ağbal, şunları ifade etti:



"Bugün görüyoruz ki restorasyon çalışmaları büyük bir başarıyla tamamlanmış. Gerçekten camimiz tarihi özelliklerine uygun olarak, orjinalinde hiçbir değişiklik yapılmaksızın o eski güzel siluetine kavuşturulmuş. Burada öncelikle bu projenin gerçekleştirilmesinde irade ortaya koyan Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile ilgili Bakanımıza, bölge müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Aslında Konursu köylüleri de projeye ön ayak oldular. Kendilerine de teşekkür ediyorum."



"Böyle bir şeye vesile olmaktan memnuniyet duyuyorum"



Ağbal, Türkiye'nin birçok noktasında bu şekilde camiler olduğunu vurgulayarak, "Türkiye coğrafyasında birçok yerde bu şekilde camilerimiz, medreselerimiz var. Bunlara hep sahip çıkmamız, ayakta tutmamız lazım. Bunlar bize geçmişten gelen ama bizim geleceğimize mutlaka devretmemiz gereken emanetler." diye konuştu.



Böyle bir şeye vesile olmaktan memnun olduğunu belirten Bakan Ağbal, "Böyle tarihi eserler olduğu için iftihar ediyorum ve bunları koruyan irade var. Bu çok güzel bir şey." ifadesini kullandı.



Ağbal, Gökçedere'de de aynı şekilde bir cami olduğunu vurgulayarak, "Gökçedere'de bu şekilde camimiz, külliyemiz var. İnşallah orada da ilgili vakıflarla görüşüyoruz. Onu da takip ediyoruz. İnşallah onu da eski güzel siluetine kavuşturacağız." dedi.



Bakan Ağbal, daha sonra kent merkezindeki Bayburt Ortaokulunu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.



Bakan Ağbal'a Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Belediye Başkanı Mete Memiş ile AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal da katıldı.



Konursu Ulu Cami



Bayburt'un Konursu beldesinde 1812 yılında çivi kullanılmadan inşa edilen, ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden Konursu Ulu Camisi asırlardır hizmet veriyor.



Kent merkezine 15 kilometre mesafedeki Konursu beldesinde, eğimli arazi üzerine kare biçimli inşa edilen dört ahşap destekli, ahşap tavanlı ve bölgesel özellikleri de taşıyan Konursu Ulu Camisi'ndeki ahşap malzeme, çivi ve tutkal kullanılmaksızın birbirine geçmeli biçiminde büyük ustalık gerektiren bir mimariyle yapılmış.