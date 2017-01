Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'nin dünyada daha rekabetçi olabilmesi, kalkınabilmesi, toplumun refahını, huzurunu daha da ileriye taşıyabilmesi için daha güçlü hükümetlere ve parlamentoya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Birbirinin elini kolunu bağlayan, yasama-yürütme organı arasında sürekli bir çekişme oluşturan sistemler Türkiye'ye zaman kaybettiriyor." dedi.



Çeşitli ziyaretler için Bayburt'a gelen Ağbal, öğretmenevinde merkez ve köy muhtarları ile bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.



Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin şu anda en önemli gündeminin terörle mücadele olduğunu belirterek, "Nerede bulunursak bulunalım, hepimizin gözü kulağı terörle mücadelede kaydedilen gelişmeler ve hakikaten yüreğimizi, canımızı acıtan terör hadiseleri. Şunu bilin ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu kararlı bir tutum var. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak da terörle sonuna kadar mücadele etme noktasında Başbakanımızın, hükümetimizin kararlı bir duruşu var." ifadelerini kullandı.



Farklı terör örgütlerinin birtakım hain saldırılar yaptığına dikkati çeken Ağbal, "Güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi kaybediyoruz. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sivil vatandaşlarımızdan da can kayıpları meydana geliyor. Sivil kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Yine bu olaylar sırasında çok sayıda kardeşimiz yaralanıyor. Onlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.



"Terörle Türkiye kadar kararlı mücadele eden ülke yok"



Ağbal, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da zor günlerden geçtiğini belirterek, terörün her yerde insanlığı tehdit eder vaziyete geldiğini vurguladı. "Şunu bilin ki dünyada Türkiye kadar terörle kararlı mücadele eden hiçbir ülke yok." dedi.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelede asla geriye çekilmeyeceğini, bütün bu şer ocaklarıyla sonuna kadar mücadele edeceğini vurgulayan Ağbal, "Sabredeceğiz. İnşallah sabrın sonu selamet olacak ama Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, ülkenin huzurunu asla kimse ile pazarlık yapmayız. Kimseyle de bu konuda farklı bir konuşma içerisine girmeyiz." ifadelerini kullandı.



Suriye'de, Irak'taki olayların Türkiye'nin de meselesi olduğunu, bölgede istikrarın, huzurun sağlanması noktasında ülkenin üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunduğunu dile getiren Ağbal, "Bugün Bayburt'ta biz rahat bir şekilde bu toplantıyı yapabiliyorsak Suriye'deki o askerimiz sayesinde yapabiliyoruz. Çünkü Suriye'de öyle bir kaos, anarşi, öyle bir terör ortamı var ki ondan dolayı o ülkemizi tehdit ediyor." dedi.



Ağbal, "Bugün dünyada DEAŞ terör örgütü ile mücadele edeceğiz diye ilk başta yola çıkanların hepsi ortadan kayboldu. 'Bugün Suriye'de DEAŞ ile gerçek manada mücadele eden ve oradan gelebilecek her türlü tehdide karşı açık bir şekilde havada, yerde mücadele eden tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Onun için hep beraber dualarımızı askerimiz, polisimiz ve güvenlik güçlerimiz için yapıyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Rabbim inşallah bütün bu sıkıntıların üstesinden gelmemize yardımcı olur." diye konuştu.



"Anayasa değişikliği son derece önemli"



Yarın TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak anayasa değişikliği teklifinin önemini vurgulayan Ağbal, demokrasiyi, anayasayı, hükümeti ve Meclisi güçlendiren bir değişiklik paketi hazırlandığını bildirdi. Bu konuda yapılan "Yasama organı zayıflatılıyor" eleştirilerinin geçerli olmadığını ifade eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada vatandaşın kimse aklı ile alay etmesin, hepimiz biliyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yapılan değişiklikler, uluslararası birçok ülkede uygulamaya gelen yönetim sistemlerinden bir tanesi. Biz kendimizin, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yönetim sistemindeki ihtiyaçlarımızı yeniden düzenliyoruz. Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemi, halktan doğrudan doğruya yetki alan, aldığı yetkiye karşı doğrudan doğruya halka hesap veren bir cumhurbaşkanlığı sistemi. Yasama organı da gerçek manada yasama faaliyetlerine odaklanmış, kanun çıkarma bakımında tek yetkili. Bu iki kuvvet arasında da dengeyi, kontrolü sağlayacak birçok mekanizmayı da beraberinde getiriyoruz. Bugün en çok konuştuğumuz konulardan birisi yargı. Yargı konusunda bu anayasa değişikliği gerçekten yargı ile ilgili güveni artıracak önemli düzenlemeler getiriyor."



"Biz milletimizin sağduyusuna inanıyoruz"



Ağbal, anayasa değişikliğinin referanduma götürüleceğini hatırlatarak, "Bütün her şeyin hakemi ve sahibi millet. Millet karar verecek. Biz milletimizin sağduyusuna inanıyoruz. Bundan önce yapılan bütün anayasa değişikliklerinde de vatandaşımız her zaman demokrasisine sahip çıktı. İnsan haklarını ve hukuk devletini güçlendiren, ülkeyi daha ileriye taşıyacak bütün anayasa değişikliklerine bu millet olumlu cevap verdi. Biz inanıyoruz ki vatandaşımız bunda da cevap verecek." dedi.



Referandum sürecinde yapılan değişiklikleri halka anlatacaklarını söyleyen Ağbal, şunları kaydetti:



"Yıllardır hem yürütme organı içerisinde hem de yasama organı içerisinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bizim ülke olarak dünyada daha rekabetçi olabilmemiz için, kalkınabilmemiz için, toplumuzun refahını, huzurunu daha da ileriye taşıyabilmemiz için, bizim daha güçlü hükümetlere, daha güçlü parlamentolara ihtiyacımız var. Birbirinin elini kolunu bağlayan, yasama-yürütme organı arasında sürekli bir çekişme oluşturan sistemler Türkiye'ye zaman kaybettiriyor. Bizim dünyadaki gelişmeler karşısında bir gün değil bir saat dahi kaybetmeye tahammülümüz yok."



Cumhurbaşkanlığı sistemiyle halkın doğrudan doğruya cumhurbaşkanını seçeceğini, yasama organının, milletin ihtiyacı olduğu kanunları yapacağını, yürütmeni de milletin daha da ileriye gitmesi için üzerine düşen vazifeleri yerine getireceğini dile getiren Ağbal, "Çok daha etkin ve verimli bir sistem gündeme gelecek. Yeni sistem kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip. Bunları zamanı geldiğinde anlatacağız. İnşallah Allah'ın takdiriyle sandık önümüze konulduğunda bunları hep beraber görürüz, Türkiye yoluna devam eder. Bakın bu terör hadiseleri ve başka hadiselerin hepsinde bizim ne yapıp yapıp bu sisteme geçmemiz lazım ki bu konular karşında daha güçlü olabilelim." diye konuştu.



"Esnafımızın üzerindeki bazı yükleri kaldırıyoruz"



Konuşmaların ardından Bakan Ağbal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle de bir araya gelerek, istişarede bulundu.



Bayburt'taki çalışmaların yolunda gittiğini ve daha iyi işler yapmak istediklerini vurgulayan Ağbal, esnaf ve vatandaşın sıkıntılı olduğu konular üzerinde durduklarını söyledi.



Esnaf ve sanatkarlarla ilgili birçok düzenleme yapıldığına dikkati çeken Ağbal, "Bunlardan sizler de istifade ediyorsunuz. En son Sayın Başbakanımız açıkladı ahilik ve esnaf sigortası diye yeni bir sigorta getiriyoruz. Bu yeni bir imkan olacak. Esnafımızın üzerindeki bazı yükleri kaldırıyoruz. Ekonomi konusunda birtakım imkanlar sağlıyoruz. Hep beraber sizlerin talepleri ve görüşleri çerçevesinde inşallah daha fazla gayret göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Toplantıya, Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Memiş, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal da katıldı.