Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bazen bakıyoruz, dost bildiğimiz ülkeler, terör örgütü olduğu açık olan birtakım yapılara dolaylı veya doğrudan açık destek veriyor. Söylüyoruz, bunlar bir terör suçu işliyorsa bunlara hep beraber karşı durmamız lazım." dedi.



MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap'ı ziyaret eden Bakan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, siyasi partilerin memlekete hizmet için kurulmuş sivil toplum örgütleri olduklarını ve siyasi hayatın olmazsa olmazını oluşturduklarını söyledi.



Herkesin ortak amacının memlekete hizmet etmek olduğunu dile getiren Ağbal, "Bunun yöntemi ve anlayışı farklı olabilir. Hepimiz biliyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde Allah'ın izniyle bu memlekette çok daha güzel şeyler olacaktır." diye konuştu.



Bir uyarıları olursa dikkate alacaklarını, istişare edebileceklerine dikkati çeken Ağbal, siyaset kurumunun bir bütün olarak Bayburt'ta olumlu yansımalarının olacağını anlattı.



Dünyanın çok farklı bir dönemden geçtiğine işaret eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük sıkıntı terör. Bir bakıyorsunuz bombalar Fransa'da patlıyor, bir bakıyorsunuz ki Amerika'da havaalanında silahlı saldırı oluyor. Bir bakıyorsunuz Rusya'da bir saldırı oluyor, bir bakıyorsunuz Türkiye'de bir saldırı oluyor. Türkiye olarak baştan beri ifade ettik, global teröre karşı bütün ülkeler, bütün milletler bir hareket geliştirmeli ve bununla mücadele etmelidir. (Senin daha hoşuna giden terörist, benim daha hoşuma giden terörist) diye bir şey olmaz. Bunu bütün ülkelere söylüyoruz. Bazen bakıyoruz, dost bildiğimiz ülkeler, terör örgütü olduğu açık olan birtakım yapılara dolaylı veya doğrudan açık destek veriyor. Söylüyoruz, bunlar bir terör suçu işliyorsa bunlara hep beraber karşı durmamız lazım."



Asker, polis, korucu ve güvenlik güçlerinden şehit verildiğini hatırlatan Ağbal, canların yandığını, yüreklerin sızladığını vurguladı.



Bakan Ağbal, alçak terör örgütü nedeniyle birçok kişinin kaybedildiğini belirterek, "Hepsine Allah rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin bu memleket için yaptıklarını hiçbir şekilde ödeyemeyiz ama hep birlikte şunu biliyoruz, terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Nerede olurlarsa olsunlar, inlerine de girilecek. Gerek Silahlı Kuvvetlerimiz gerek emniyet birimlerimiz gerek içeride gerekse dışarıda bu mücadeleyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.



"AK Parti ile MHP'nin temel ortak anlayışı var"



"Gerek AK Parti'nin gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortaya koyduğu temel bir ortak anlayışı var." diyen Ağbal, şöyle devam etti:



"Terörle mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesi ve kökünün kazındırılması, teröre doğrudan ve dolaylı destek veren bütün güçlere de sonuna kadar mücadele edilmesi. Bunu artık daha fazla görüyoruz ve öyle bir noktadan geçiyoruz ki burada bir terör örgütü değil, iki terör örgütü değil, 5, 10 terör örgütünden bahsediyoruz. Her gün farklı farklı terör örgütleri Türkiye üzerine hesap görmeye çalışıyorlar. Gerek AK Parti'nin gerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin gerek siyasi söylem olarak ortak bir ifade kullanmış olmaları, ortak bir irade ortaya koymuş olmaları çok önemli bu noktada. Biz gerçekten hep birlikte ortak bir anlayışı gerçekleştirmenin de önemli olduğunu düşünüyoruz."



Önümüzdeki süreçte Türkiye'de önemli bir sistem değişikliğinin gündemde olduğunu aktaran Ağbal, "Burada yine iki siyasi partinin ortak bir anlayış ve çalışmayla ortaya koyduğu anayasa değişiklik paketi var. İnşallah pazartesi günü Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak. Ardından da her şeyin üstünde olan millet iradesine başvurulacak. Her zaman söylüyoruz, demokrasilerde iktidarın tek sahibi var, o da millettir. İktidarlar hesabı millete verirler, yetkiyi de milletten alırlar." değerlendirmesinde bulundu.



Anayasa değişikliği teklifi



Maliye Bakanı Naci Ağbal, anayasa değişiklik teklifine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:



"İnşallah hep beraber Türkiye'nin geleceği için son derece önemli olduğunu, hayati olduğunu düşündüğümüz anayasa değişikliği konusunu önümüzdeki süreçte ortak bir anlayışla vatandaşlarımıza anlatacağız. Zaman zaman konuşuyoruz. Bu sistem değişikliği Türkiye'yi her manada daha ileriye götürecek önemli bir karar merhalesi aslında. Sayın Bahçeli de bunu çok sıklıkla ifade ediyor. Sayın Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız aynı şeyleri söylüyor. Vesayetçi düzenden gerçekten milletin tam manasıyla iktidar olduğu yeni sisteme geçilecek. İnşallah önümüzdeki süreçte ortaya konulacak anlayışla bu meselede de milletin hakemliğine müracaat edilecek. Orada da inşallah inanıyoruz ki milletimiz hayırlı bir karar verecek. Milletimiz ne karar verdiyse bugüne kadar hayırlı olmuştur. İnşallah bu karar da hayırlı olacaktır. Siyaset dediğimiz hizmet grubunda görev alan arkadaşlarımızın bir araya gelip meseleleri istişare etmesinde fayda var."



MHP İl Başkanı Kasap ise siyasi çıkar ve hesapları bir kenara bırakarak önceliklerinin terörle mücadeleye destek vermek olduğunu belirtti.



Anayasa değişikliğine ilişkin ellerinden geleni yapacaklarını anlatan Kasap, "Bizler dilimiz döndüğünce vatandaşlarımıza yeni anayasaya ülkenin ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatacağız. Sonuçta halkımızın ve vatandaşımızın kararına saygılı olacağız." dedi.



Bakan Ağbal'a ziyaretinde AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal da eşlik etti.