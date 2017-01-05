Maliye Bakanı Ağbal Açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anayasa Mahkemesinin, tutuklu yargılamalarla ilgili kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği kararları uyarınca, 275 bin lira tazminat ödendiğini bildirdi.



CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu yargılamalar nedeniyle yaşanan hak ihlalleri sonucu devletin ödediği tazminata ilişkin soru önergesine Maliye Bakanı Ağbal, yazılı olarak yanıt verdi.



Ağbal, Anayasa Mahkemesinin, tutuklu yargılamalara ilişkin anayasanın "Kişi hürriyeti ve güvenliği" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvurucular lehine tazminata hükmettiği bireysel başvuru kararları bulunduğunu belirtti.



Maliye Bakanı Ağbal, bu kararlar gereğince ve bakanlıkça bugüne kadar 275 bin lira tazminat ödendiğini kaydetti.