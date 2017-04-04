Maliye Bakanı Ağbal: (1)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Suriye rejiminin İdlib'de masum insanların üstüne kimyasal silahlarla saldırdığını ve 100'den fazla insan hayatını kaybettiği, 500 de yaralı olduğunu belirterek, "Türkiye olarak başından itibaren söylüyoruz. Mevcut rejim hiçbir insani ve dini gözetmeksizin kendi insanına karşı adeta bir insanlık savaşı açmış durumda ve burada da Türkiye olarak başından itibaren meseleye insani bir mesele olarak baktık. Bir insanlık onuru meselesi olarak baktık ve rejimin bütün bu çabalarını da her zaman şiddetle kınadık." dedi.



Ağbal, bir termal otelde il ve ilçe sektör temsilcileri ile yemekli toplantıda, bugün terörün tekrar o kapkara yüzünü, o hain yüzünü bir defa daha gösterdiğini belirtti.



Maalesef bugün Şırnak'ta yapılan terör saldırısında 3 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu kaydeden Ağbal, "9 yaralımız var. Yine Bingöl'de yapılan bir terör saldırısı sonucunda 1 korucumuz şehit oldu. 3 korucumuz bir askerimiz yaralı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.



"Bugün yine bütün dünyanın ayağa kalkması gereken başka bir hadise oldu" diyen Ağbal, şöyle konuştu:



"İdlib'de Suriye rejimi, masum insanların üstüne kimyasal silahlarla saldırdı. Saldırı sonucunda 100'den fazla insan hayatını kaybetti ve 500 insan da yaralı. Türkiye olarak başından itibaren söylüyoruz. Mevcut rejim hiçbir insani ve dini gözetmeksizin kendi insanına karşı adeta bir insanlık savaşı açmış durumda ve burada da Türkiye olarak başından itibaren meseleye insani bir mesele olarak baktık. Bir insanlık onuru meselesi olarak baktık ve rejimin bütün bu çabalarını da her zaman şiddetle kınadık. Onun için bugün olan hadiseyi şiddetle kınıyoruz. Artık dünya Suriye'de olanlara karşı kayıtsız kalamaz."



Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığını ifade eden Ağbal, "Türkiye ilk baştan itibaren hiçbir çıkar gözetmeksizin tamamen insani değerlerle tamamen inancımızın değerleriyle hareketle bu meseleye yaklaştı. İnşallah artık bu Suriye'deki insanlık dışı muameleler son bulur." diye konuştu.



(Sürecek)