Maliye Bakanı Ağbal: (1)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Bütün bu içeride yaşanan gelişmelere, dünyada yaşanan bütün bu ekonomik daralmaya, global terör ve küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi 2016 yılında da büyümeye devam ediyor, edecek de inşallah" dedi.



Ağbal, Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, yakın zamanda yaşanan terör olaylarında şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.



2016 yılının hem dünya hem de Türkiye için zor bir yıl olduğunu belirten Ağbal, "Her bakımdan, yani global anlamda baktığımız zaman ekonomik meselelerde olsun, jeopolitik meselelerde olsun hep zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı bir yıl oldu. İnşallah 2017 yılı, 2016 yılından daha iyi bir yıl olur" ifadelerini kullandı.



Ağbal, Türkiye'de 2016 yılında arka arkaya birçok hadise meydana geldiğini belirterek, "En fazla üzüldüğümüz 15 Temmuz darbe girişimi. Yani bir millete yapılabilecek ihanetlerin en alçakçası, haincesi. Yine 2016 yılında ekonomimizi etkileyen birçok dış gelişme de meydana geldi" diye konuştu.



"Dünya ekonomisi artık eskisi kadar hızlı büyümüyor" diyen Bakan Ağbal, şöyle devam etti:



"Mesela ticaret eskisi kadar hızla artmıyor. Ülkeler daha fazla içe kapanık bir ekonomik anlayışı gerçekleştirmek istiyorlar ve aslında dünyada genel anlamda da işsizlik önemli bir problem. Bütün bu içerideki yaşanan gelişmelere, dünyada yaşanan bütün bu ekonomik daralmaya, global terör ve küresel ticaretteki daralmaya rağmen Türkiye ekonomisi 2016 yılında da büyümeye devam ediyor, edecek de inşallah. Biliyorsunuz 2016'nın ilk yarısında Türkiye yaklaşık 3,9 büyüdü. Birçok ülkenin çok daha düşük büyüme oranları elde ettiği dönemde, ilk iki çeyrekte Türkiye'nin büyüme performansı gerçekten takdire şayan. Ardından ne oldu? 15 Temmuz darbe girişimi, bunun ardından gelen hadiseler. Özellikle Suriye ve Irak, global terörün Türkiye'ye yansımaları neticesinde üçüncü çeyrekte tabii ekonomide bir daralma meydana geldi."



Hükümet olarak bütün bu gelişmeler karşısında millete ve ekonomiye olan güvenleri sayesinde bu sıkıntıların üstesinden gelecek tedbir ve kararları da aldıklarını işaret eden Ağbal, "Almaya da devam ediyoruz. Hatırlarsanız 2009'da da bir global ekonomik kriz yaşandığı dönemde yine Türkiye ekonomisi bu krizi büyük bir başarı göstererek atlattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiri ile o zamanki global ekonomik kriz Türkiye'yi teğet geçti" değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, bugün Türkiye'de de ekonomide yaşanan gelişmelere bakıldığında ekonominin temellerinin sağlam olduğu konusunda şüphe duyulmaması gerektiğine dikkati çekti.



Türkiye'de üretime dayalı bir ekonomik yapı olduğunu dile getiren Ağbal, "2016 yılında bütün bu iç ve dış gelişmelere rağmen, ekonomi hala büyümeye devam ediyorsa bunun temelinde işletmelerimizin bu gücü yatıyor. Ekonominin temellerinin sağlam olması yatıyor. Bu son derece önemli" dedi.



Birçok ülkenin ekonomide daralma meydana geldiği zaman kolay kolay toparlanamadığının altını çizen Ağbal, şunları kaydetti:



"Bugün Avrupa'da bazı ülkeler hala o 2009 yılında başlayan global ekonomik krizin sıkıntılarını giderebilmiş değildir. Bugün hala Yunanistan yüzde 20'lerin üzerinde işsizliğin olduğu, hala kalıcı büyüme trendine girememiş bir ülke. Bugün Fransa, İtalya, Portekiz hala global kriz öncesi seviyelere bile ekonomide gelebilmiş değildir. Ama bakın Türkiye 2009'dan sonraki yaklaşık 7 yıllık dönemde büyüme oranlarını artırarak devam etti. En son TÜİK'in açıkladığı büyüme oranlarına bakıyorsunuz Türkiye bu dönemde hem 2010, 2011, 2013 ve 2014 yılında ciddi anlamda büyümeye devam etmiş. Bütün gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının adeta durduğu bir noktada Türkiye büyümeyi başarmış."



Türkiye ekonomisinin 2016 yılı büyüme oranlarına ilişkin birtakım değerlendirmeler yapılırken haksızlık edildiğini ifade eden Ağbal, "Bunlar doğru değerlendirmeler değil. Türkiye bütün bu gelişmelere rağmen 2016 yılında büyümeye devam etti. Türkiye 2016 yılında bütün bu gelişmelere rağmen istihdamı artırmayı başardı. Birçok ülkede bırakın istihdamı artırmayı, mevcut istihdamı koruyamadılar. Bugün dönün bakın Avrupa'ya. Avrupa'da 2009 yılında istihdam edilen kişi sayısı ile bugün istihdam edilen kişi sayısı hemen hemen aynı. Yani 7 yıl boyunca Avrupa istihdamda yerinde saymış. Peki Türkiye'de ne olmuş 2009'ya kıyasen bugün aynı dönem içerisine baktığımızda 7 milyon insana bu dönemde iş vermiş. Bu son derece önemli" ifadelerini kullandı.



Naci Ağbal, ihracatın da yıldan yıla arttığını vurgulayarak, "Pazarlarını çeşitlendirebilen, pazarlara nüfuz edebilen, büyüme grafiğini yukarıya çekebilen bir Türkiye ihracatı var. Türkiye global kriz sonrası dönemde de önemli bir şekilde dışarıdan yatırım alabilen bir ülke. Her yıl Türkiye ardı ardına dışarıdan yabancı sermaye çekiyor. Bu içinde bulunduğumuz koşullarda öyle kolay değil" diye konuştu.



"Bugün Türkiye hala bölgesinde yabancı sermaye bakımından bir çekim merkezi olmaya devam ediyor"



Kanada televizyonunda yapılan bir programda Kanadalı bir maden şirketinin Türkiye'de yatırım yaptığını izlediğini dile getiren Ağbal, "Kanadalı bir maden şirketi, Çanakkale'deydi sanırım, orada bir maden ruhsatıyla ilgili işlemleri tamamlamış. Yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar lirayı aşan bir yatırım. Kanadalı bir şirket geliyor, bugün Türkiye ekonomisine güveniyor ve yatırım yapıyor" dedi.



Ağbal, "Bugün Türkiye hala bölgesinde yabancı sermaye bakımından bir çekim merkezi olmaya devam ediyor. Kendimize güveneceğiz. Birtakım kuruntulara, düşüncelere kapılıp, birtakım düşüncelerle bu ülkenin ekonomisi kötülemeye, bu ülkenin ekonomisi ile ilgili karamsar tablolar üretmeye kimsenin hakkı yok. Her bakımdan güçlü olduğumuzu söylemem lazım" şeklinde konuştu.



Türkiye'de bankacılık sisteminin de güçlü olduğunu dile getiren Ağbal, ekonomi için bir ülkenin kamu maliyesinin de önemini belirtti.



"Türkiye ekonomisi 2016 yılında tüm risklere karşı güçlü olduğunu ortaya koymuştur"



"Eğer bir ülkede bütçenin iki yakası bir araya geliyorsa, devletin geliri ile gideri arasındaki bütçe açığı sürdürülebilir seviyede ise yani namerde değil, merde muhtaç etmiyorsa, kamunun borç seviyeleri düşük seviyelerdeyse o ülkeye herkes güveniyor" diyen Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2016 yılı bütçesi bitti. Sonuçlarını inşallah 16 Ocak sabahı sizlerle paylaşacağız. Şunu ifade edeyim herkes görecek ki 2016 yılı bütçesi bütün bu dış ve iç ekonomik gelişmeler karşısında sapasağlam yolunda devam etmektedir. Bütçenin iki yakası ne dediysek oradadır. Başta ne kadar bütçe dediysek oradayız. Bunlar son derece önemlidir. 'Bugün artık Türkiye ile ilgili bütçe açığı oranı kaçtır?' dendiği zaman biz 1'leri konuşuyoruz arkadaşlar. 'Yüzde 1, yüzde 1,2, yüzde 1,3' diyoruz. Başkaları ise 'Yüzde 3, yüzde 3,5, yüzde 5' diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bütçe performansı gerçekten ekonomisine destek olan bir seviyededir. Bu da geçici değil, kalıcıdır. Türkiye ekonomisi 2016 yılında tüm risklere karşı güçlü olduğunu ortaya koymuştur."