Maliye Bakanı: "2017 Mart'a Kadar Tüm Vergileri Yapılandırmış Olacağız"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili, "2017 Mart'a kadar tüm vergileri yapılandırmış olacağız. Motorlu Taşıtlar Vergisi, askerlik para cezaları da düzenlemeye dahil. Yaklaşık 73 milyar liralık borcun yapılandırılmasını bekliyoruz" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bloomberh HT kanalında canlı yayına katıldı. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması tasarısı dün meclise gönderildiğini söyleyen Ağbal, "Uygun bir takvim olursa 2 Mayıs'ta komisyonda görüşülmeye başlanacak. Bir kısım kamu alacaklarını yeniden yapılandırıyoruz. 2017 Mart'a kadar tüm vergileri yapılandırmış olacağız. İhtilaflı kamu alacaklarına yönelik bir düzenleme yok. Yeniden yapılandırmada bir öncekinde olduğu gibi 36 aya kadar taksit var. Motorlu Taşıtlar Vergisi, askerlik para cezaları da düzenlemeye dahil. Yaklaşık 73 milyar liralık borcun yapılandırılmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Bütçede açık hedefini geçen yıl yakaladıklarını belirten Maliye Bakanı "Bütçede yapılandırma bütçe gelirlerine olumlu yansıyacak. Maliye Bakanlığı olarak büyümeyi destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığı olarak bütçeyi de dengeleyeceğiz. Yeniden yapılandırma ile en az 4 milyar TL vergi geliri olacak. Yeniden yapılandırma yapıyor olmamız eski yapılandırma takvimini değiştirmiyor. İlk üç aylık bütçe açığı yaklaşık 8 milyar TL. Hükümet hiçbir zaman seçim bütçesi uygulamadı. Türkiye bütçe açığı bakımından örnek gösterilen bir ülke. Yıl sonuna doğru bütçeyi olumlu yönde etkileyen bir geri dönüş olacağına inanıyorum. Bir süredir beklenen özel sektör yatırım arka arkaya gelecektir. Önümüzde iki yıldan fazla seçimsiz bir dönem var. Üretim reform paketini bakanlar olarak aramızda konuşuyoruz. Meclise arka arya reform paketleri getireceğiz" dedi. - İSTANBUL