Mali'nin Yeni Başbakanı Maiga

Mali'de yeni Başbakanın Abdulaye İdrissa Maiga olduğu belirtildi.



Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Sumeylu Bubeye Maiga, devlet radyosunda yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita'nın Savunma Bakanı Maiga'yı başbakanlık makamına getirdiğini bildirdi.



Genel Sekreter Maiga, değişikliğin nedenine ilişkin bilgi vermezken Devlet Başkanlığı kaynakları ise Keita'nın yeni görev dönemine canlılık katmak amacıyla bu kararı aldığını söyledi.



Ülkenin kuzeyindeki Gao kentinde 1958'de dünyaya gelen Maiga, 2013'teki devlet başkanı seçiminde Keita'nın seçim kampanyalarını düzenlemişti.



Başbakan Maiga daha önce de Terörle Mücadele Bakanlığı ile Çevre ve Su Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.