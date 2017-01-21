Mali'deki Terör Saldırısında Tepkiler - Bamako

-Terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasi parti temsilcilerinden detaylar

Konuşmacılar MALİ - Mali'nin başkenti Bamako'daki Barış Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcileri, Gao kentindeki askeri kampı hedef alan ve 60 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya tepki gösterdi.