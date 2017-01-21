-Terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasi parti temsilcilerinden detaylar
Konuşmacılar MALİ - Mali'nin başkenti Bamako'daki Barış Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcileri, Gao kentindeki askeri kampı hedef alan ve 60 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya tepki gösterdi.
Mali'deki Terör Saldırısında Tepkiler - Bamako
-Terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasi parti temsilcilerinden detaylar Konuşmacılar MALİ - Mali'nin başkenti Bamako'daki Barış Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcileri, Gao kentindeki askeri kampı hedef alan ve 60 kişinin yaşamını yitirmesine neden...
-Terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasi parti temsilcilerinden detaylar
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