Mali'deki Terör Saldırısında Tepkiler - Bamako

-Terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasi parti temsilcilerinden detaylar Konuşmacılar MALİ - Mali'nin başkenti Bamako'daki Barış Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcileri, Gao kentindeki askeri kampı hedef alan ve 60 kişinin yaşamını yitirmesine neden...

Mali'deki Terör Saldırısında Tepkiler - Bamako

-Terör saldırısına tepki gösteren vatandaş ve siyasi parti temsilcilerinden detaylar
Konuşmacılar MALİ - Mali'nin başkenti Bamako'daki Barış Anıtı önünde toplanan çok sayıda vatandaş ve siyasi parti temsilcileri, Gao kentindeki askeri kampı hedef alan ve 60 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıya tepki gösterdi.

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