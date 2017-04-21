Mali'deki Olağanüstü Hal

Mali'de yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği belirtildi.



Ulusal basındaki haberlerde, Başbakan Abdulaye Idrissa Maiga'nın yönetiminde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, 10 gün OHAL ilan edildiği bilgisi yer aldı.



OHAL, 20 Kasım 2015'te başkent Bamako'daki Radisson Blu Otel'inde yaşanan rehine olayından sonra güvenlik önlemlerinin arttırılması amacıyla ilan edilmiş, birkaç kez uzatılmış ve 9 Nisan'da sona ermişti.



İslami Mağrip El Kaidesine bağlı El Murabitun örgütünün üstlendiği otel saldırısında, 22 kişi hayatını kaybetmişti.