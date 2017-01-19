Mali'deki Bomba Yüklü Araç Saldırısı

Mali'deki askeri kamp saldırısını El Murabitun örgütünün üstlendiği belirtildi.



Moritanya haber ajansı El Ahbar'ın haberine göre, ülkenin kuzeyinde Gao kentindeki askeri kampa dün düzenlenen bomba yüklü araç saldırısını İslami Mağrip El Kaidesi bağlantılı El Murabitun örgütü üstlendi.



Mali Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita, saldırıda 60 kişinin yaşamını yitirdiğini, 115 kişinin de yaralandığını bildirmişti.



Mali başta olmak üzere Sahel bölgesinde, 2013 yılında Batı Afrika Tevhid ve Cihad Hareketiyle İslami Mağrip El Kaidesine (AQMI) baş kaldıran "Kanla İmza Atanlar Tugayı"nın birleşmesinden ortaya çıkan El Murabitun, 2015'te El Kaide'ye bağlılığını ilan etmişti.



Örgütün liderlerinden Muhtar Belmuhtar, Mayıs 2015'te DEAŞ'a biat ettiğini açıklayınca örgüt, DEAŞ ve El Kaide destekçileri olarak ikiye bölünmüştü.