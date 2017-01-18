Mali'deki Bomba Yüklü Araç Saldırısı

Mali'de askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının ardından ulusal yas ilan edildiği belirtildi.



Devlet Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki resmi hesabından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyinde Gao kentindeki askeri kampa bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi.



Saldırıya ilişkin detay verilmeyen açıklamada, ülke genelinde üç günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Savunma Bakanı Abdoulaye Idrissa Maiga'nın bir heyetle olay yerine gideceği ifade edildi.



Adının açıklanmasını istemeyen bir askeri yetkili kampa, askerlerin nöbet değişimi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini, olayda en az 35 askerin öldüğünü, 60 askerin yaralandığını söylemişti.



Gao sakinleri de elektriklerin kesildiği kentte tedirginliğin sürdüğünü ifade etmişti.



Hastane kaynakları saldırıda, 80'e yakın askerin öldüğünü öne sürdü.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.