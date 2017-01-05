Mali'de Trafik Kazası: 15 Ölü

Mali'de meydana gelen trafik kazasında 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gao bölgesinden başkent Bamako'ya giden otobüsün, ülkenin orta kesimindeki Konobougou bölgesinde bir kamyonla çarpıştığı bildirildi. Olayda, 15 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı ifade edildi.



Konobougou güvenlik güçleri, yaralıların tedavi için başkent Bamako'ya götürüldüğünü söyledi.



Çok sayıda siyasi ve yerel yetkilinin olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu da kaydedildi.