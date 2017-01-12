Mali'de Mayınlı Saldırı

Mali'de düzenlenen mayınlı saldırıda beş askerin öldüğü belirtildi.



Ordu yetkililerinden Abdulaye Dicko, AA muhabirine açıklamasında, ülkenin orta kesimindeki Segou bölgesinde önceden yola döşenen mayınların askeri aracın geçişi sırasında patlatıldığını söyledi.



Saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediğini ifade eden Dicko, olayda beş askerin yaşamını yitirdiğini, ikisinin yaralandığını kaydetti.



Batı Afrika ülkelerinden Mali'de, ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonu'na (CMA) bağlı Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketinin (MNLA), 2012'de kuzeydeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerini ele geçirmesi ve ardından başkent Bamako'daki geçici hükümetin yardım talep etmesi üzerine Fransa, bölgeye askeri müdahalede bulunmuştu.



Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Ancak 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.