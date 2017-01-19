Mali'de Askeri Kampa İntihar Saldırısı





Mali'nin kuzeyindeki bir askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 47 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla kişi de yaralandı.



Gao kentindeki saldırının sorumluluğunu El Kaide'nin Mağrip kolu El-Murabitun üstlenirken, eylemin Mali ordusunun Fransa ile işbirliğine misilleme olarak yapıldığını duyurdu.



Hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu, 2015 yılına varılan anlaşmayla bölgeyi istikrara kavuşturmak için beraber çalışan askerlerle eski savaşçıların oluşturduğu bildirildi.



İntihar bombacısının, sabah saatlerinde yaklaşık 600 askerin bir araya geldiği sırada kalabalığın içine daldığı, birçok kişiyi ezdikten sonra aracı infilak ettirdiği öğrenildi.



Bölgede 13 bin Birleşmiş Milletler askerinin yanı sıra Fransa'nın da askerleri bulunuyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: kampa İntihar saldırısı askeri intihar Ölüm Malide Mali saldırısı El-Kaide Terörizm Patlama Gepost: 19 januari 2017