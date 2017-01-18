Mali'de Afrika Ulusal Kupası Heyecanı

- Maç izleyen taraftarlardan detaylar BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır-Mali milli takımlarının karşılaşmasını izledi.

Mali'de Afrika Ulusal Kupası Heyecanı

- Maç izleyen taraftarlardan detaylar
BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır-Mali milli takımlarının karşılaşmasını izledi.

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