- Maç izleyen taraftarlardan detaylar
BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır-Mali milli takımlarının karşılaşmasını izledi.
Mali'de Afrika Ulusal Kupası Heyecanı
- Maç izleyen taraftarlardan detaylar BAMAKO - Mali'nin başkenti Bamako'da vatandaşlar, Gabon'nun ev sahipliği yaptığı 2017 Afrika Uluslar Kupası'nda Mısır-Mali milli takımlarının karşılaşmasını izledi.
- Maç izleyen taraftarlardan detaylar
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