Mali Cumhurbaşkanı Keita Suudi Arabistan'da

Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da, Kral Selman bin Abdulaziz ile başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda bir araya geldi.



Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Keita ile Kral Selman'ın birbirine ülkelerine ait Devlet Nişanını takdim ettiği görüşmede, iki ülke arasında ilişkiler ile tüm alanlarda bu ilişkilerin geliştirilmesi yolları ele alındı.



Öte yandan Riyad Sanayi ve Ticaret Odasında Suudi Arabistanlı iş adamlarıyla bir araya gelen Keita, iş adamlarına ülkesindeki tarım, madencilik ve sanayi alanındaki yatırım fırsatlarını değerlendirmeleri çağrısında bulundu.



Ülkesinde pamuk, pirinç, sebze ve meyve yetiştiriciliği için yaklaşık bir milyon hektar alan ve yeterli miktarda su olduğu bilgisini veren Keita, Suudi Arabistanlı yatırımcıları, tekstil ve diğer sanayi alanlarında da ülkesinde yatırım yapmaya davet etti.



Keita ayrıca Mali hükümetinin, gıda güvenliği ve işsizlikle mücadeleye son derece önem verdiğini kaydetti.