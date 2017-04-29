Mali Barış Kanunu Tasarısına Tepkiler

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Gösteriye katılanların sloganlar atması

Döviz, bayrak ve pankartlar taşıyan göstericilerin Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu önünde toplanması

"Affetmiyorum Hareketi" kurucu üyelerinden Visam Sugayyar ile röportaj Tunus'un önde gelen sivil muhalefet örgütlerinden "Affetmiyorum Hareketi" tarafından düzenlenen gösteride, Mali Barış Kanunu tasarısına tepki gösterildi.



Başkentin merkezindeki Tunus Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu önünde toplanan grup, "Adil hesaplaşma olmadan mali barışa hayır", "Mali Barış Kanunu parlamentodan çekilsin" yazılı pankartlar taşıdı. Gruptakiler, çeşitli sloganlar atarak Habib Burgiba Caddesi'ndeki tiyatro binasına kadar yürüdü.



"Affetmiyorum Hareketi" kurucu üyelerinden Visam Sugayyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kanun tasarısı yolsuzluğu ve haksız kazancı onurlandırmaktadır. Tasarının geçmemesi için parlamento içi ve dışından, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.