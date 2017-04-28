Malhun Hatun İlkokulu Kermesinde Yiyecekler Kısa Sürede Tükendi

Bilecik'te bir ilkokulun bahçesinde velilerinin düzenlendiği okul yararına kermese büyük ilgi gösterilirken, satılan yiyecekler kısa sürede tükendi.



Bilecik Malhun Hatun İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile okulun velilerinin düzenlendiği okul yararına kermes için okul bahçesine yüzlerce veli toplantı. Okul bahçesinde stantlar şeklinde açılan yerlerde veliler, tatlıdan tuzluya, pideden hamur işine bir çok yiyeceği okul yarına sattılar. Satılan ürünler kısa sürede tükenirken, toplanan paralar ise; Okul Aile Birliğine teslim edildi. Kermesin yanı sıra okul bahçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında okulun 1'inci sınıf öğrencileri folklor, Mevlana, dans, yöresel oyunları sergilemeleri büyük veliler tarafından büyük alkış topladı. - BİLECİK