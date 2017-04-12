Malezya'ya Yasa Dışı Yollardan Sokulmaya Çalışılan 8,1 Ton Tavuk Kanadı Toprağa Gömüldü

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında yıllık kalkınma oranı en yüksek olan ülkelerden birisi olan Malezya, istatistiksel olarak, ekonomik açıdan oldukça iyi bir konumda gibi görünse de, bölgeden bölgeye göre değişmekle birlikte, ekonomik açıdan oldukça kötü şartlarda hayatını devam ettiren bir nüfusu da bünyesinde barındırıyor.



Sokak kültürü kapsamında kızartma tavuk kanatlarının oldukça yaygın bir şekilde tüketildiği Malezya'da, geçtiğimiz haftalarda yaşanan olay, dünya basınının en çok konuşulan konularından birisi olmayı başardı.



Ülkeye yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılan ve sonradan edinilen bilgilere göre, kaçak üretim tavuklardan elde edildiği belirtilen 8,1 ton tavuk kanadı yakalandı.İçerisinde bulunduğu konteynerlerin yakalanmasının ardından bu durum, Gümrük Bakanlığını harekete geçirdi ve 8,1 tonluk tavuk kanatlarının tamamı, alınan hızlı kararın ardından toprağa gömüldü.







Devlet Gümrük Birliğinin aldığı kararın ardından Telok Engkalat yakınlarındaki boş bir araziye gömülen dondurulmuş tavuk kanatları, bir süre sonra yerel halk tarafından kazılarak çıkarılmaya başlandı.



Bu durumu engellemek için harekete geçen devlet yetkilileri, sodyum hipoklorit adında bir maddenin (atık bertarafı için kullanılan ağartıcı) atık bertarafı için dondurulmuş tavuk kanatlarına uygulandığı bilgisini yerel halkla paylaşsa da bu durumun önüne geçemedi.



Devlet müdahalesi öncesinde tavuk kanatlarını toplayarak, evlerine stok yaptığı belirlenen kişilerin elinde bulunan tavuk kanatlarına el konulurken, bunların tüketiminden kaynaklı özel ve devlet hastanelerine hiçbir zehirlenme şikayetinin gelmemesinin büyük bir şans olduğu belirtildi.