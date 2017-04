İstanbul Üniversitesi'nde "Malezya Perspektifinden Yüksek Öğrenimi Yeniden İnşa Etmek" konferansı düzenlendi.



Asya ve Ortadoğu Forumu (Asia Middle East Forum - AMEF) ile Türkiye Malezyalı Öğrenciler Topluluğu (Malaysia Turki) tarafından düzenlenen "Malezya Perspektifinden Yüksek Öğrenimi Yeniden İnşa Etmek" konulu konferansa Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Dato' Seri Haji İdris Bin Jusoh katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Türkiye Malezyalı Öğrenciler Topluluğu Başkanı Muhammed Zahid, Türkiye'den ve eğitimden oldukça memnun olduklarını, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını söyledi.



Konuşmasına, İngilizce, Türkçe, Malayca ve Arapça olmak üzere dört farklı dilde "Hoş geldiniz" diye başlayan Asya ve Ortadoğu Forumu Başkanı Dr. Muhammed Makram ise AMEF olarak bu tür etkinlikleri çok önemsediklerinin altını çizdi. Makram, Asya ve Ortadoğu bölgelerinin, stratejik açıdan büyük önem taşıdığını ve eğitim konusunun bu bölgelerin gelişimi ve yükselişi için önemli katkılar sağlayacağını anlattı.



İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da üniversite olarak organizasyonu desteklediklerini belirterek özellikle, Mevlana Öğrenci Değişim Programı gibi programlar sayesinde, Malezya'daki eğitim hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını ve öğrencilerin bu programlara katılımlarını teşvik ettiklerini kaydetti.



Başbakanlık Danışmanı Ömer Faruk Korkmaz, Malezya'yı defalarca ziyaret ettiğini söyleyerek, Malezya-Türkiye ilişkilerini güçlendirmek adına, bu karşılıklı ziyaretlerin çok önemli adımlar olduğuna ve eğitimin her iki ülke için de ortak paydalardan biri olduğunu ifade etti.



"İlk 500'de 4 Malezya üniversitesi var"



Etkinliğin onur konuğu ise, Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Dato' Seri Idris Bin Jusoh'du. "Yüksek Öğrenimi Yeniden Tasarlamak" başlıklı sunumunda, Malezya hükümetinin yüksek öğrenime verdiği önemi vurgulayarak, Malezya üniversitelerinin dünyadaki yerine ve giderek artan başarılarına dikkati çekti.



Idris Jusoh, dünyada ilk 500 üniversite sıralamasında 4 Malezya üniversitesinin bulunduğunu kaydederek, küresel İslami finans alanındaki araştırmaların yüzde 11'inin INCEIF (International Centre for Education in Islamic Finance) ve ISRA (International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) tarafından, katılım bankacılığı ile ilgili yayınların ise yüzde 11'inin IIUM (International Islamic University Malaysia) tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizdi.



UNESCO tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyada uluslararası öğrencilerin en yoğun bulunduğu 12. ülkenin Malezya olduğunu aktaran Jusoh, özellikle eğitimde bilgi teknolojilerinin öneminin altını çizdi.



Online eğitimi, örgün öğretim olarak kabul eden ilk ülke olduklarını vurgulayan bakan Jusoh, "2u2i" olarak isimlendirdikleri yeni eğitim sistemini, "Bu sisteme göre, öğrenciler 2 yıllık üniversite eğitiminin ardından, 2 yıl sektör deneyimi yaşayarak fakültelerini bitirecekler." sözleriyle anlattı.



Birkaç üniversitede bu uygulamanın başladığını ve gelecek zamanlarda eğitime tamamen bu şekilde devam edileceğini kaydeden Jusoh, aynı zamanda sektör deneyiminde öğrencilerin para kazanabileceklerini de sözlerine ekledi.