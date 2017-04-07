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Malezya, Formula 1'e Veda Ediyor
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Malezya, Formula 1'e Veda Ediyor

Formula 1, 1999'dan bu yana koşulan Malezya Grand Prix'sinin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağını duyurdu.

Malezya, Formula 1'e Veda Ediyor

Formula 1, 1999'dan bu yana koşulan Malezya Grand Prix'sinin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağını duyurdu

Kaynak: Dunya.com

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