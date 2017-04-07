Malezya, Formula 1'e Veda Ediyor
Formula 1, 1999'dan bu yana koşulan Malezya Grand Prix'sinin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağını duyurdu.
Formula 1, 1999'dan bu yana koşulan Malezya Grand Prix'sinin gelecek sezondan itibaren takvimde yer almayacağını duyurdu
Kaynak: Dunya.com
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