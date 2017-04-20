Malezya'da Türkiye'deki Halk Oylaması Konuşuldu

KUALA Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, Malezya Müslüman Gençlik Hareketi (ABIM) tarafından "Türkiye'de referandum ve başkanlık sistemi" konulu panel düzenlendi.



Ümmetin Aydınlanması Teşkilatı (WADAH) Başkanı Ahmet Azam, burada yaptığı konuşmada, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumunun Türkiye'de yeni bir sisteme geçilmesi anlamı taşıdığı için önemli bir gelişme olduğunu söyledi.



Türkiye'de yakın geçmişte başbakanlar ile cumhurbaşkanları arasında yaşanan görüş ayrılıklarının ülkeye vakit kaybettirdiğini belirten Azam, yeni dönemde gereksiz çatışmaların olmayacağını ve bunun yönetimde büyük bir avantaj anlamına geldiğini kaydetti.



Batı medyasının olumsuz propagandasının, İslamofobiden sonra "Türkofobi"ye ve hatta "Erdoğanofobi"ye evrildiğini anlatan Azam, buna rağmen Türkiye'de gözardı edilemeyecek olumlu gelişmeler yaşandığını dile getirdi.



Azam, "Bu sistemle Türkiye 2023 hedefini gerçekleştirme yolunda önemli bir adım attı. Batı medyasının (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı hedef alan söylemlerine rağmen İslam coğrafyasında, belki de yegane lider olan Erdoğan'ı daha da öne çıkaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için de kayda değer bir gelişme olduğuna vurgu yapan Azam, bu liderlik sayesinde Müslümanlar arasında birlik ruhunun yeniden dirilmekte olduğuna işaret etti.



Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Anadolu Ajansı Malezya Temsilcisi Mehmet Özay da Türkiye'de demokratikleşme süreçlerine tarihi perspektiften yaklaşmak gerektiğini hatırlatarak, Batı'nın bugün getirdiği eleştirilerde haksız olduğunu anlattı.



Özay, özellikle 2002 yılından bu yana yapılan parlamento ve yerel seçimler ile referandumlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a halkın teveccühünün sürekli yenilendiğini ve bunun yönetim ve halk arasında yakınlaşmanın aracı olduğunu söyledi.



Referandumla "Yeni Türkiye" yaklaşımının güç kazanacağını dile getiren Özay, "Bu durum, Türkiye'nin yakın çevresinden başlayarak uluslararası alanda önemli bir siyasi güç olarak ortaya çıkmasında rol oynayacaktır." diye konuştu.