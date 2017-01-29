Malezya'da Kaybolan Teknenin Battığı Anlaşıldı, 25 Kişi Kurtarıldı

Malezya Deniz Güvenlik Teşkilatı, dün akşamdan itibaren aranan kayıp turist teknesinin Borneo açıklarında battığını açıkladı.



Arama kurtarma çalışmalarında toplam 25 kişiye sağ ulaşıldığını bildiren Teşkilat, 6 kişinin hala kayıp durumunda bulunduğunu belirtti.



Arama kurtarma çalışmalarına çeşitli gemi ve uçaklarla devam edilirken, balıkçı teknelerinin de denize açılarak aramalara katıldığı ifade ediliyor.



Malezya medyasında yer alan haberlerde, teknenin fırtınalı havada şiddetli dalgalar nedeniyle alabora olduğu öne sürülüyor.



Dün sabah ülkenin doğusundaki Sabah eyaletinin merkezi Kota Kinabalu'dan yola çıkan teknede 3 mürettebat ve 28 Çinli turist bulunuyordu.



Batmadan önce acil durum sinyali veren teknenin Kota Kinabalu'ya 60 kilometre mesafedeki bir turistik adaya yol aldığını belirten Malezyalı yetkililer, dün akşam saatlerinden itibaren arama kurtarma çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.



Uzakdoğu'da kutlanan Bahar Bayramı dolayısıyla on binlerce Çinli turist şu an Malezya, Tayland ve Endonezya gibi ülkelerde tatil yapıyor. - Pekin