Malezya'da 51 Kilo Gergedan Ele Geçirildi





Malezya'da 3.1 milyon Dolar değerinde gergedan boynuzu ele geçirildi.



Kuala Lumpur Hava Limanı'nda bir ilk yaşandı. Mozambik'ten gelen bir uçakta 51 kilo ağırlığında gergedan boynuzu ele geçirildi. Gümrük yetkilileri, boynuzların piyasa değerinin 3 milyon Doları geçtiğini açıkladı.



Katar Havayolları ile gönderilen paketin üzerine 'sanat objeleri' yazdığı belirtildi. Paketin içinden 18 parça boynuz çıktı.



Gergedan boynuzu ticareti Birleşmiş Milletler tarafından yasaklanmış durumda. Ancak bazı Asya ülkeleri gergedan boynuzunu ilaç yapımında kullanıyor.



Gergedan Derneği'ne göre 20'inci yüzyılın başında 500 bin olan gergedan sayısı, 29 bine geriledi.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



Tags: Malezya Hayvan hakları Malezyada geçirildi kilo gergedan ele Gepost: 10 april 2017