Malezya Arakanlı Müslümanlara İş Verecek

KUALA Malezya, pilot uygulama kapsamında ülkedeki Arakanlı Müslümanları istihdam edecek.



Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, 1 Mart itibariyle yürürlüğe girecek pilot uygulama ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) mülteci statüsü verdiği Arakanlı Müslümanlara tarım ve imalat sektörlerinde iş verileceğini açıkladı.



İlk etapta 300 Arakanlı Müslümana iş verileceğini belirten Hamidi, istihdam edilecek kişilere güvenlik ve sağlık taraması yapılacağını ifade etti.



Hamidi, projenin amacının Arakanlı Müslümanlara herhangi bir üçüncü dünya ülkesine gönderilmeden önce kendi yaşamlarını kurmaları için mesleki ve finansal yardım sağlamak olduğunu kaydetti.



Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Malezya'ya sığınan Arakanlı Müslümanlar, pilot uygulamanın yürürlüğe girmesiyle ülkede yasal istihdam izni alan ilk mülteci grubu olacak.



Bu arada Arakanlı Müslümanlar dahil Malezya'da yasal kaydı bulunmayan mültecilere çalışma izni verilmeyecek.



BMMYK'ya göre, Malezya 151 bin civarında mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bunlardan 55 binini Arakanlı Müslümanlar oluşturuyor.



BM, Myanmar'da vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Arakanlı Müslümanları dünyanın en fazla zulme uğrayan topluluğu olarak tanımlıyor.