Malazgirtli Şoförler "Evet" Dedi

Muş'un Malazgirt Şoförler Odası Başkanı Celal Şahin Tekin, ilçedeki şoförlerle referandum da "evet" diyeceklerini söyledi.



Açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, "Yalnızca oyumuzun hangi yönde kullanılacağı değil, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 16 Nisan gününe kadar kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza neden 'evet' dediğimizi anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler Türkiye sevdalılarıyız. Çünkü bizler sadece bugünümüzü değil, yıllar sonrasını düşünenlerdeniz. Bizler bugünle yetinmeyip Türkiye'nin yarınını garanti altına almanın mücadelesini yaptığımızın bilincindeyiz. Çünkü bizler, Türkiye büyüdükçe Türkiye üzerine oynanan oyunların artacağını görenlerdeniz. Bu oyunları bozacak gücün ancak ve ancak istikrarla sağlanacağına inananlardanız. Türkiye'yi 15 yılda bir bataktan çekerek çıkaran bugünkü modern Türkiye'nin mimarı Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz güven duyanlardanız. Aracılığınız ile tüm Muş ve Türkiye kamuoyuna çağrımız 'evet'te birleşmeleridir. Türkiye'mizin büyüyüp gelişmesinden büyük rahatsızlık içine giren dış güçlerin yerli işbirlikçilerini iyi tanımaları son derece önemlidir. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği paketinin kapağını açmadıklarını da ana muhalefetin liderinden sağ olsun öğrenmiş bulunuyoruz. Sistem değişikliğinin ne getireceğinden bihaber olarak kendilerini hayırcı olarak ilan edenlere, vatandaşımız artık fıkralar üreterek gülmektedir. Kısaca ülkemizin aydınlık geleceği için tüm milletimizi 'evet'te birleşmeye davet ediyoruz" dedi. - MUŞ