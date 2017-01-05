Malazgirtli Öğrenciler Okul Harçlıklarını Halep'e Gönderdiler

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrenciler okul harçlıklarını Halep'e gönderdi.



Malazgirt Şehit Arslan Kulaksız Fen Lisesi öğrencileri, okul harçlıklarını Halep için biriktirdi. Zilan Tagay adlı öğrencinin Halep için başlattığı kampanyaya daha sonra arkadaşları ve öğretmenlerde destek verdi. Kampanyada toplanan paralar, Okul Müdürü Erdal Bozkurt ve lise öğrencisi Zilan Tagay tarafından Türk Kızılay'ın yardım kampanyası banka hesabına yatırıldı. Okul harçlıklarını yardım için Halep'e gönderen öğrenciler mutlu olduklarını belirttiler. Kampanyaya öncülük eden Zilan Tagay ise Halep'teki mazlum arkadaşlarına maddi destek sağlamanın yanında toplumsal aidiyet bilincini artırmayı amaçladıklarını söyledi.



Kampanyaya Okul Müdürü Erdal Bozkurt başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerin kendilerine destek verdiğini belirten Zilan Tagay, "Halepli kardeşlerimiz için arkadaşlarımızla beraber yardım kampanyası başlattık. Onlara olan sevgimizi ve kardeşliğimizi belirtmek için, aramızda para topladık. Ben ve diğer arkadaşlarım kendi harçlıklarımızdan biriktirdiğimiz paraları oradaki kardeşlerimiz için yolladık. İnsanlık görevimizi yaptığımız için çok mutlu ve huzurluyum. Herkesin Halep için yardım yapmasını diliyor, kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MUŞ