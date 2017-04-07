Malazgirt'teki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Muş'un Malazgirt ilçesindeki bir köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, kamu huzurunun sağlanması, huzur ve güvenliğin tesis edilmesi, vatandaşların olası can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Malazgirt ilçesi Hancağız köyünde 07 Nisan 2017 günü saat 05.00 itibari ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı yapılan operasyon sonrasında asayiş ve güven ortamının tekrar tesis edilmesi nedeniyle 07 Nisan 2017 tarihi saat 11.30 itibari ile kaldırıldığı belirtildi



Öte yandan, Hancağız köyünde yürütülen operasyonda terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - MUŞ