Malazgirt'te Nisan'da Kar Sürprizi

Muş'un Malazgirt ilçesinde bahar geldi derken Nisan ayında yağan kar şaşırttı.



Malazgirt ilçesinde Nisan ayında yağan kar, yüksek kesimlerle birlikte araçların üzerini beyaza bürürken, vatandaşların zor saatler yaşamasına neden oldu. Akşama doğru başlayan ve şiddetini bir anda arttıran kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinin her taraf beyaz örtüyle kaplanırken, çiçek açmış bazı ağaçlar kar yağışından olumsuz etkilendi. Nisan ayında havaların ısınması bekleyen vatandaşlar, Nisan ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşadılar. - MUŞ