Malazgirt'te 'Kariyer Günleri'

Muş'un Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 'Kariyer Günleri' etkinliği düzenlendi.



2017 yılının ilk 'Kariyer Günleri' etkinliğinde, Bulanık Devlet Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Hasan Ali Barman ve Dahiliye Uzmanı Doktor Ömer Emgin öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere okudukları bölümler hakkında tavsiyelerde bulunan Bulanık Devlet Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Hasan Ali Barman, "Bugün Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerimize, özelikle temel yaşam desteği ve ileri yaşam desteği ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalıştık. Bu tür bilgiler aslında birçok gelişmiş ülkelerde sıradan vatandaşların dahi bildiği, edindiği bilgilerdir. Fakat ülkemizde, sağlık alanında çalışan ve bu işe daha lise düzeyinde başlamış arkadaşların, bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi almaları için arkadaşlara detaylı bir şekilde temel yaşam ve ileri yaşam desteği kursu verdik. Eğitimin faydalı olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimizi meslek hayatları boyunca ve normal yaşamlarında sürekli karşılaşacakları durumlar ve karşılaşacakları vakalardı bunlar. Bizleri dinlemeye gelen tüm öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.



Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Dinçer İbek ise yaptığı konuşmasında, "Bulanık Devlet Hastanesi Kardiyoloji Doktoru Hasan Ali Barman ve Dahiliye Uzmanı Dr. Ömer Emgin, öğrencilerimize her konuda aydınlatıcı bilgiler verdi. Bu etkinliğin öğrencilerimiz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ