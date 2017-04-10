Malazgirt'te Kar Yağışı

Malazgirt ilçesinde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.



İlçede gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.



Kar yağışından dolayı hava sıcaklığının düştüğü ilçede, esnaflar iş yerlerinin önündeki karı temizledi.



Esnaflardan Hasan Altun, yaptığı açıklamada, bu yıl çok farklı bir mevsim yaşadıklarını belirterek, havaların ısınması beklerken karın yeniden yağmasının hayatı olumsuz etkilediğini bildirdi.