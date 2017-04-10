Malazgirt'te Kar Yağışı

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Malazgirt ilçesinde nisan ayında yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Akşama doğru başlayan ve şiddetini bir anda arttıran kar yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Beyaz örtüyle kaplanan ilçe merkezinde çiçek açan bazı meyve ağaçları ise, kar yağışından olumsuz etkilendi. Nisan ayında havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlar, kar yağışının şaşkınlığını yaşadılar. - MUŞ