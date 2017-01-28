Malazgirt'te Kar Köy Yollarını Ulaşıma Kapattı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm köy yolları ulaşıma kapandı.



İlçede dün öğle saatlerinde başlayan ve bugün itibariyle etkisini arttıran kar yağışı, hayatı da olumsuz etkiliyor. Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, il özel idaresi yetkilileri tüm köy yollarının ulaşıma kapandığını belirtti. Yolların ulaşıma açılması için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, köy yollarını en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını ifade ettiler.



Öte yandan, kar yağışının beyaza bürüdüğü ilçede zaman zaman sürücüler zor anlar yaşarken, çarşı esnafı da iş yerlerinin önünde biriken karı kendi imkanları ile temizledi. - MUŞ