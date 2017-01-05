Malazgirt'te Kaçak Sigara Operasyonu

Malazgirt ilçesinde bir araçta 8 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada 8 bin 450 paket kaçak sigara bulundu.



Olayla ilgili 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerince işlem yapıldı.